Netflix'in yeni dizisi Fate: The Winx Saga'dan ilk kareler ve fragman!

Fate: The Winx Saga, Öbür Dünya'da Alfea adlı sihirli bir yatılı okula giden beş perinin yetişkinliğe geçiş yolculuğunu konu alıyor. Periler burada aşk, rekabet ve kendi varlıklarını tehdit eden canavarlarla başa çıkarken güçlerini kontrol etmeyi de öğrenmelidir. Brian Young'ın (The Vampire Diaries) yaratıcılığını üstlendiği FATE: THE WINX SAGA Iginio Straffi imzalı, İtalya yapımı Winx Club çizgi filminin gerçek oyuncularla çekilen bir uyarlaması.
Fate: The Winx Saga Oyuncu Kadrosu
Dizinin oyuncu kadrosunda;
Bloom rolünde Abigail Cowen (The Chilling Adventures of Sabrina, The Fosters),
Stella rolünde Hannah van der Westhuysen (Grantchester, Lamborghini),
Aisha rolünde Precious Mustapha (Endeavour),
Terra rolünde Eliot Salt (Normal People, Gameface),
Musa rolünde Elisha Applebaum (Undercover Hooligan, No Reasons),
Beatrix rolünde Sadie Soverall (Rose Plays Julie),
Riven rolünde Freddie Thorp (The Discovery of Witches, Safe, Overdrive),
Sky rolünde Danny Griffin (So Awkward, The Gentlemen),
Dane rolünde Theo Graham (Clink, Hollyoaks, Brief Encounters) ve Sam rolünde Jacob Dudman (The Stranger, Medici, The A List) yer alıyor.
Dizide ayrıca Eve Best (Nurse Jackie), Robert James-Collier (Downton Abbey), Josh Cowdery (Fantastic Beasts & Where To Find Them) Alex Macqueen (The Thick of It, Sally 4Ever) ve Eva Birthistle (Brooklyn, The Last Kingdom) da rol alıyor.
Netflix'in Yeni Dizisi Kaç Bölüm Yayınlanacak?
FATE: THE WINX SAGA, Archery Pictures Production'ın Rainbow ile birlikte hazırladığı bir Netflix orijinal dizisidir. Altı bölümlük dizide Brian Young (Vampire Diaries, Kyle XY) dizi sorumlusu ve yürütücü yapımcı olarak yer alıyor. Archery Pictures'dan (Riviera, The State) Judy Counihan ve Kris Thykier ile Rainbow'dan Cristiana Buzzelli ve Joanne Lee de yürütücü yapımcı olarak görev alıyor.
FATE: THE WINX SAGA FRAGMANI
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