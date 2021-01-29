Lupin hayranlarına müjde! Sevilen dizinin 2. sezonu bu yaz yayınlanacak!

Lupin dizisi kısa sürede Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri haline geldi. Ondan fazla ülkede Netflix'in İlk 10 listesinde 1 Numara olan ve Omar Sy'ın başrolünde yer aldığı Lupin için hayranları sevindirecek gelişme yaşandı. Dünya çapında bir fenomen olan Lupin ikinci kısım bölümleriyle geri dönüyor.
LUPİN 2. SEZON NE ZAMAN?
Lupin, 2021 yazında geri dönecek. Beş yeni bölümün yönetmen koltuğunda Ludovic Bernard (The Climb) ve Hugo Gélin (İkinci Görüşte Aşk) oturuyor.
LUPİN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Oyuncu kadrosunda, Omar Sy, Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella ve Soufiane Guerrab'ın yer aldığı dizinin yaratıcıları George Kay ve François Uzan olurken, yapımcılığını Netflix ortaklığında, Gaumont Télévision adına Isabelle Degeorges ve Nathan Franck üstleniyor.
LUPİN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Arsen Lüpen'in maceralarından esinlenen kibar hırsız Assane Diop, varlıklı bir aile yüzünden haksızlığa uğrayan babasının intikamını almak için kolları sıvar.
ARSENE LÜPEN KİMDİR?
Arsen Lüpen (Arsène Lupin),Fransız roman karakteridir. Yazarı Maurice Leblanc, bu karakteri oluştururken ünlü Fransız anarşist ve akıllı bir hırsız olan Marius Jacob'dan esinlenmiştir. Türkiye'de Güncel Yayıncılık tarafından basılan Arsen Lüpen serisi 7 kitaptan oluşmaktadır. Onun için, hırsızların piri denilebilir ve kendisini Kibar Hırsız olarak tanıtır. Her zaman esprili ve kibardır. Kandan nefret eder, olabildiğince silah kullanmaz, Jiu Jitsu bilir, iyi rol yapar, iyi nişancıdır. Her zaman istediğini elde eder.
Arsen Lüpen, 2004 yılında yönetmen Jean-Paul Salome tarafından beyaz perdeye tekrar aktarılmıştır. Film serinin tüm kitaplarından kesitler içerir.
Peyami Safa, "Server Bedi" takma adıyla yazdığı "Cingöz Recai" isimli karakteri Arsen Lüpen'den etkilenerek oluşturmuştur.
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