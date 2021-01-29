Lupin hayranlarına müjde! Sevilen dizinin 2. sezonu bu yaz yayınlanacak!

Netflix'in Fransa yapımı yeni dizisi Lupin, 8 Ocak'ta izleyici ile buluştu ve çok sevildi. Dizi, Fransız bir hırsızın hikayesini konu ediniyor. Dünya çapında bir fenomen olan Lupin ikinci kısım bölümleriyle geri dönüyor...