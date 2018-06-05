macOS 10.14 Mojave Hakkında Her Şey!
Apple'ın masaüstü işletim sistemi macOS, bu heyecan verici işlevlerle yenilendi!
Apple, dünkü WWDC 2018 açılışında macOS 10.14'ü de tanıttı. Mojave adıyla gelen yeni sürüm, Dark Mode gibi faydalı işlevlerle geliyor.
macOS'un tek yeniliği, bütün arayüzü koyu renklerle görmenizi sağlayan Dark Mode'dan ibaret değil. Sahnede gösterilen işlevlerden biri olan Stacks, dosya veya uygulama koleksiyonlarını tek bir simgeye sığdırmanızı sağlıyor. Örneğin fotoğrafları masaüstünde tek bir simge altında toplayarak dağınıklığı azaltabiliyorsunuz. Hayatınızı kolaylaştıracak yeni işlevlerden Quick Look, dosyalarla ilişkili olduğu uygulamayı açmadan etkileşimde bulunmanızı sağlıyor. Geliştirilen ekran yakalama araçları, artık ekranın videosunu da çekebiliyor.
Geliştirilen Continuity aracı, iPhone'la çektiğiniz fotoğrafları macOS Mojave masaüstüne hemen yapıştırmanıza izin veriyor. Bu işlev, belge taramada da çalışıyor.
macOS 10.14 en çok dikkat çeken yenilikleri arasında bazı iOS uygulamalarının masaüstü işletim sistemine taşınması var. News, Stocks, voice Memos bu uygulamalar arasında bulunuyor.
Güvenlik ve gizlilik konusunda da geliştirmeler yapan macOS 10.14, Keychain ve diğer güvenlik işlevlerini kamera, mikrofon, Safari ve çok daha fazlasını kapsayacak biçimde genişletiyor. Dahası Apple, web sitelerinin sizi izlemekte kullandığı cookie'leri iyice kontrol altına alıyor.
Mac App Store, iOS'un uygulama mağazasıyla benzer bir görünüme kavuşurken yeni arayüzdeki "Oyun", "İş" ve "Geliştirme" gibi kategoriler, her tür içeriğe ulaşmanızı kolaylaştırıyor. Apple, Microsoft'un Office 365'i Mac App Store'a getireceğini ve Adobe Lightroom'un da mağazaya ekleneceğini dünkü etkinlikte gururla açıkladı.
iOS ve macOS'un birleşme dedikoduları, dün ekranda beliren devasa bir "Hayır" ile cevabını aldı. Ancak Apple, yakında iOS uygulamalarını macOS'a uyarlamayı kolaylaştıran bazı araçlar sunacak ve bu konuda bazı planları var. Bu işlevler, geliştiricilere 2019'da sunulacak.
macOS 10.14 geliştirici beta önizleme sürümü, şu an indirmeye sunulmuş durumda.
Zeynel A. Öztürk
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