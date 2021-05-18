Şok İddia: NASA, Dünya'daki Mikropları Mars'a Taşımış Olabilir mi?

ABD'li bir profesör, NASA'nın Dünya'da yaşayan mikropları, istemeden de olsa Mars'a taşımış olabileceğini iddia ediyor. Bunun "İleri Kirlenme" yaratabileceğini söyleyen profesör, neden olabileceği tehlikeleri de ortaya koyuyor...