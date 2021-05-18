Şok İddia: NASA, Dünya'daki Mikropları Mars'a Taşımış Olabilir mi?

Cornell Üniversitesi profesörü Dr. Christopher Manson, NASA'nın Mars'ta bulunan keşif aracı Perseverance ile, kızıl gezegene Dünya'dan mikrop taşımış olabileceğini düşünüyor. Manson, eğer böyle bir durum gerçekleşmişse, bunun büyük hasara yol açabileceğini de sözlerine ekliyor.
Manson'a göre Mars'ta keşfedilebilecek yaşam izlerinin, Dünya'dan Mars'a taşınan mikroplarla bağlantılı olma ihtimali oldukça yüksek. Her ne kadar Uzay'a gönderilecek bir aracın detaylı dezenfeksiyon süreçlerinden geçirildiği söylense da, Manson "sıfır tehlikeye" ulaşmanın söz konusu olmayacağı konusunda iddialı: "Bazı organizmalar, en temiz odalarda bile yaşayabilir. Bazı mikropların, radyasyona veya soğuk ortamlara nasıl direnç gösterebildiklerini de biliyoruz."
Mars'ta "İleri Kirlenme" Tehlikesi
Manson, mikropların Mars'a taşınmasının, "İleri Kirlenme" adı verilen bir durumu tetikleyebileceğini düşünüyor. İleri Kirlenme yaşanması durumunda ise, bunun büyük sonuçları olabilir. Dahası, bu durumun astronotların sağlığı açısından büyük tehlike yaratabileceği konuşuluyor.
18 Mart 2021 tarihinde Mars'a iniş yapan NASA'nın Perseverance aracı, o zamandan beri Kızıl gezegen üzerinde araştırma yapıyor ve numune topluyor. Bu numunelerin ilk amacı, Mars'ta yaşam izlerinin araştırılması. Ancak Manson'ın ve diğer pek çok bilim insanının fikri, bulunacak muhtemel yaşam izlerinin Dünya'dan Mars'a taşınıp taşınmadığı konusunda dikkatli olunması yönünde...
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