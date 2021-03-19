Mars Kabuğunun Altında, "Gizli Okyanuslar" Olabilir mi?

Bir zamanlar gezegenin tamamını kaplayabilecek kadar fazla suya sahip olan Mars'ın suyu, nasıl kayboldu? Yeni model, düşünülenden çok farklı şeyler söylüyor...

19 Mart 2021 10:02

Levent Öztürk