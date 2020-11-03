Mars'ta önemli keşif! 4,4 milyar yıl önce su olduğu kanıtlandı

Tokyo Üniversitesi'nden Prof. Takashi Mikouchi'nin liderlik ettiği uluslararası bir araştırma ekibi yeni bir keşfe imza attı. Marstan koparak Dünya'ya düşen bir göktaşı üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 4,4 milyar yıl önce bile Mars'ta su olduğunu keşfettiler...

Mars'ta önemli keşif! 4,4 milyar yıl önce su olduğu kanıtlandı

Mars'ta yaşam olup olmadığı günümüzde hala tartışılırken kızıl gezegen hakkında önemli bir keşif daha yapıldı. Bilim insanları, Sahra Çölü'nde bulunan eski bir Mars kayasını analiz etti ve Kızıl Gezegen'de yaklaşık 4,4 milyar yıl önce su bulunduğunu ortaya çıkardı.

NWA 7034 ve NWA 7533 olarak adlandırılan ve birkaç yıl önce Sahra Çölü'nde bulunan Mars kayalarından 50 gramlık numuneler alan Prof. Mikouchi, çalışmanın Science Advances'ta yayımlanan makalesinde, "Numunelerimiz, 4 farklı tür spektroskopik analize tabi tutuldu. Analiz, ekibimizi bazı heyecan verici sonuçlara ulaştırdı." ifadelerini kullandı.

GÖKTAŞLARINDAN NUMUMELER ALINDI

Somagnews'in haberine göre Tokyo Üniversitesi'nden Prof. Takashi Mikouchi'nin liderlik ettiği uluslararası bir araştırma ekibi, göktaşlarından numune alarak inceleme yaptı.

Aslında gök bilimciler, Mars'ta yaklaşık 3,7 milyar yıldır su olduğunu tahmin ediyordu. Şimdiyse yeni bulgular, birlikte suyun, bu tarihten çok daha önce, yani 4,4 milyar yıl önce de mevcut olduğunu gösterdi.

Prof. Mikouchi, söz konusu kaya parçasının içinde bulunan karstik kayaçların magmadan meydana geldiğini ve genellikle darbeler sonucu ortaya çıkan oksidasyonla oluştuğunu ifade ederken; incelenen göktaşındaki oksidasyonun ancak kabuğun bir kısmını eriten bir darbe sırasında, Mars kabuğunun üzerinde ya da içinde su mevcut olmasıyla meydana gelebileceğini belirtti.

SU VARSA YAŞAM OLABİLİR

Su, bildiğimiz gibi hayatın varlığının vazgeçilmez unsurları arasında. Bu nedenle, bir gezegen su içeriyorsa, yaşamın gelişmesi ihtimali vardır. Bu nedenle bilim insanları, öncelikle şu anda veya geçmişte su olup olmadığını belirlemek için Mars'ta veya diğer gezegenlerde yaşam izleri arıyorlar.

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