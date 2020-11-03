Mars'ta önemli keşif! 4,4 milyar yıl önce su olduğu kanıtlandı

Tokyo Üniversitesi'nden Prof. Takashi Mikouchi'nin liderlik ettiği uluslararası bir araştırma ekibi yeni bir keşfe imza attı. Marstan koparak Dünya'ya düşen bir göktaşı üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 4,4 milyar yıl önce bile Mars'ta su olduğunu keşfettiler...