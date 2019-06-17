Mars'ta Şimdi de Star Trek Logosu Bulundu!
Mars üzerinde görüntülenen ilginç ve garip oluşumlara bir yenisi daha eklendi!
- Levent Öztürk
NASA'nın Mars Gözlem Yörünge (MRO) aracı, Kızıl Gezegen'de Muppetlar'dan Pac-Man'e kadar pek çok şeye benzetilen pek çok farklı oluşum buldu ve görüntüledi. Yeni MRO görüntüsü ise, Star Trek hayranlarını heyecanlandıracak kadar ilginç.
Arizona Üniversitesi'ndeki MRO HiRise kamera ekibi, geçtiğimiz hafta yaptıkları gösterimde klasik Starfleet logosuna çok benzeyen bir Mars kum tepesini paylaştılar.
Bu ilgi çekici Mars oluşumunun uzun bir jeolojik tarihi bulunuyor. Hayatına bir lav gölü içerisinde duran ve bir adaya dönüşen hilal şeklinde bir kum tepesi olarak başlayan bu oluşum, zaman içerisinde rüzgar sebebiyle kumunu kaybetti. Ross Beyer'in açıkladığı üzere "kum tepesi kalıbı" olarak tanımlanan bu varlıklar, lav ile çevrelenmiş kum tepelerinin varlığını kaydediyorlar. Alana daha geniş bir kamera açısı ile bakıldığında da farklı diğer şekiller görülebiliyor.
Beyer, Star Trek logosuna benzerliğin "sadece bir rastlantı" olduğunu belirtmeyi unutmuyor. En azından şimdilik, Star Trek ekibinin Mars yüzeyine ulaştıklarına dair bir kanıtımız yok...
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