Marvel's Avengers'ın sistem gereksinimleri neler? Square Enix açıkladı

Square Enix, oyunseverlere sunulacak olan Marvel's Avengers için resmi PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Yarın itibarıyla PC ve Xbox platformlarında kapalı beta sürecine başlayacak olan Marvel's Avengers 21 Ağustos'ta ise tüm platformlarda açık beta sürecine girecek. İşte Marvel's Avengers'ın sistem gereksinimleri...