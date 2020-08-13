Marvel's Avengers'ın sistem gereksinimleri neler? Square Enix açıkladı

Marvel Avengers, Crystal Dynamics ve Eidos Montréal tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından yayınlanan bir aksiyon-macera video oyunu. Square Enix, Marvel's Avengers için resmi PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Ayrıca yayıncı, PC sürümünün 30GB yüksek çözünürlüklü doku paketi ile geleceğini duyurdu.
MARVEL'S AVENGERS NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Marvel's Avengers 4 Eylül'de yayınlanacak. Ek olarak, beta aşaması, PC sürümünü ön sipariş edenler için 14 Ağustos'ta başlayacak. 21 Ağustos'ta beta programı tüm PC oyuncularına açık olacak ve 23 Ağustos'a kadar devam edecek.
MARVEL'S AVENGERS KONUSU
Hikaye, San Francisco'da başlıyor. Bir Terrigen kristali tarafından işletilen A-Day'de bir kutlama vardır. Bir anda kutlama havası bozulur ve yıkıcı bir kaza yaşanır. Kentin çoğu yok olur, Kaptan Amerika ortadan kaybolur. Öldüğü düşünülen Kaptan Amerika'dan sonra, Avengers dağılır.
Dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Bu durumda Avengers'ın yeniden bir araya gelmesi istenir.
MARVEL'S AVENGERS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum
İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
İşlemci: Intel Core i3 4160 ya da denk bir AMD işlemci
RAM: 8 GB
GPU: NVIDIA GTX 950 ya da AMD 270 (minimum 2GB bellek)
DirectX 12
Depolama: 75 GB HDD
Önerilen
İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
İşlemci: Intel Core i7 4770K 3.4 Ghz ya da AMD Ryzen 51600 3.2 Ghz
RAM: 16 GB
GPU: NVIDIA GTX 1060 6 GB ya da AMD Radeon RX 480 8 GB
DirectX 12
Depolama: 110 GB SSD
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