Marvel Evreni'ne "Jon Snow" Damgası!
Disney ve Marvel ortaklığı gün geçtikçe güçleniyor: Game of Thrones'un yıldızı da, Disney-Marvel ortaklığına transfer oldu.
Disney son zamanlarda birbiri ardına bombalar patlatıyor. Star Wars evreninde The Mandalorian'ın yanı sıra, Marvel çizgi-roman uyarlamalarında She-Hulk, Ms. Marvel ve Moon Knight gibi karakterler hayat buluyor. Ms. Marvel ve Captain Marvel'ı birbirlerine karıştırmayalım. Captain Marvel kozmik güçlere sahip olan safkan Amerikalı bir figür. Ms. Marvel ise Mister Fantastic'e' (Fantastik Dörtlü'nün lideri) benzer güçlere sahip bir kahraman.
Disney-Marvel eksenindeki çarpıcı gelişmeler bu kadarla kalmıyor. Game of Thrones'un yıldızı Kit Harington, 2020 yılında gösterime girecek bir eser olan Eternals'da yer alacak. Eternals filminde Marvel'ın en güçlü karakterleri arasında yer alan ve ölümsüzlüğe kadir olan bazı isimlerin öyküleri konu alınacak.
Eternals'ta; Richard Madden, Angelina Jolie, Gemma Chan Gemma Chan, Kit Harington, Dane Whitman, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Barry Keoghan, Brian Tyree Henry, Lia McHugh, Lauren Ridloffgibi birbirinden başarılı oyuncular yer alacak. Filmin yönetmenliğini Chloe Zarro üstlenirken; senarist görevlerine Jack Kirby, Ryan Firbo, Matthew K. Firbo ve Craig Wood gibi uygun görülmüş.
Disney'ın, Keanu Reeves'e de film için çok ciddi meblağlarla teklif götürdüğünü de vurgulayalım.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın