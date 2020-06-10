Sürpriz gelişme! The Witcher 2. sezon ne zaman? Çekimlere devam kararı!

The Witcher 2. sezon heyecanla bekleniyor. 1. sezonu ile fırtına gibi esen dizinin 2. sezon çekimleri Koronavirüs nedeniyle durmuştu. Çekimlere önümüzdeki günlerde devam edilecek. Peki The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...