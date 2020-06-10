Sürpriz gelişme! The Witcher 2. sezon ne zaman? Çekimlere devam kararı!

The Witcher 2. sezon heyecanla bekleniyor. 1. sezonu ile fırtına gibi esen dizinin 2. sezon çekimleri Koronavirüs nedeniyle durmuştu. Çekimlere önümüzdeki günlerde devam edilecek. Peki The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

The Witcher 2. Sezon Çalışmaları Başlıyor

The Witcher 1. sezonu ile gündem yaratan bir dizi oldu. Sosyal medyada sıklıkla konuşulan ve beğeni toplayan dizinin eleştirilen yönleri de vardı. İlk sezonda Kim Bodnia tarafından canlandırılan Vesemir karakterinin değiştirileceği konuşuluyordu.

Tüm bu gelişmelerin yanında Koronavirüs nedeniyle The Witcher 2. sezon çekimleri ertelenmişti. Dizi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Çekimlerin Ağustos ayı gibi başlaması planlanıyor. Herhangi bir aksilik olmazsa dizi 2021'de 2. sezonu ile izleyici karşısına çıkacak.

The Witcher 2. Sezon Çekimleri Başladı Mı?

Şubat sonu itibarıyla başlayan The Witcher 2. sezon çekimlerinin 178 günde tamamlanması bekleniyordu. Ancak Koronavirüs pandemisi nedeniyle The Witcher'in çekimleri de ertelenmişti.

Alınan son kararla, The Witcher dizisinin 2. sezon çekimlerinin Ağustos ayında başlaması planlanıyor.

The Witcher 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Ancak yine de diziyi 2020'de görmeyeceğiz gibi görünüyor. The Witcher'in yaratıcısı, baş yapımcısı ve showrunner'ı Lauren Hissrich daha önce yaptığı bir açıklamada ikinci sezon için planlanan yayın tarihinin 2021 olduğunu ifade ederek, bu süreci aceleye getirmek istemediklerini ve ekibe ihtiyaç duyacağı kadar zaman sağlayacaklarını söylemişti.

2. sezonun özel efektleri üzerinde çalışan Platige Image, Temmuz 2021'e kadar 2. sezon üzerindeki çalışmaları bitirmeyi planlıyor. Geçen sezon The Witcher dizisi özel efekt çalışmalarının tamamlanmasından 1 ay sonra yayınlanmıştı. Buradan yola çıkarsak herhangi bir aksilik olmazsa The Witcher 2. sezon Ağustos 2021 tarihinde yayına girebilir.

Bölüm Sayısı ve Bütçe

Netflix, dizinin resmi bütçesini açıklamaktan kaçınsa da "muazzam bir bütçe" ayrıldığı gerçeğini saklamıyor. The Witcher, toplamda 8 saatten oluşan, 8 bölümlük bir TV serisi ile karşımıza çıkmıştı

The Witcher Konusu Nedir?

Yapım, oyun serisindeki öyküleri konu almıyor. Netflix serisi Geralt'ın gençliğini konu alan ve kitaplardaki köken hikayelerden biri olan The Last Wish yani Son Dilek'in üzerine inşa edildi. Seride buna ek olarak devam kitabı Blood of Elves'den de (Elflerin Kanı) parçalar bulunuyor.

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