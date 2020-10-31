Mavi Ay tutulması ne zaman, saat kaçta olacak? Mavi Ay izlenebilecek mi?

Son olarak 1 Ekim tarihinde gerçekleşen dolunayın ardından Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni bir Mavi Ay'ın gerçekleşeceğini söyledi. Gök bilimcileri tarafından, nadir bir doğa olayı olarak nitelendirilen Mavi Ay'ın çıplak gözle izlenip izlenemeyeceği merak ediliyor...