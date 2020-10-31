Mavi Ay tutulması ne zaman, saat kaçta olacak? Mavi Ay izlenebilecek mi?

Son olarak 1 Ekim tarihinde gerçekleşen dolunayın ardından Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni bir Mavi Ay'ın gerçekleşeceğini söyledi. Gök bilimcileri tarafından, nadir bir doğa olayı olarak nitelendirilen Mavi Ay'ın çıplak gözle izlenip izlenemeyeceği merak ediliyor...

Mavi Ay tutulması ne zaman, saat kaçta olacak? Mavi Ay izlenebilecek mi?

2020'nin her ayı kendi sürprizlerini beraberinde getirdi. Ekim ayında iki dolunay gerçekleşiyor. İlk dolunay 1-2 Ekim'de yaşandı. Bu ay, Mavi Ay olarak adlandırılacak ikinci bir dolunaya şahit olacağız. Bu yıl gerçekleşecek mavi dolunayı özel kılan bir diğer durum ise; Cadılar Bayramı'na denk gelmesi. 

AA muhabirine açıklama yapan İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Esenoğlu, "Cumartesi gecesi görülecek Mavi Dolunay, 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden görüntülenecek. Bu çok nadir görülen olay, bu bakımdan önemlidir." dedi.

MAVİ AY NEDİR?

Mavi ay, aynı ay içinde iki dolunayın meydana geldiği zamandır, ikinci dolunaya mavi ay denir. Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. Yılın 13'üncü dolunayı Mavi Ay olarak değerlendiriliyor. Bir sonraki Mavi Ay ise 31 Ağustos 2023'te gerçekleşecek.

Dünya'da meydana gelen volkanik patlama ve orman yangınlarının neden olduğu toz bulutlarının hareketi sırasında dolunay bir süreliğine mavi tonlarda görünüyor. Gökbilimciler aslında Ay'ın renginin değişmediğini, toz bulutları sebebiyle öyle göründüğünü söylüyor.

MAVİ AY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu akşam gökyüzünde gerçekleşecek olan ve 'mavi ay' olarak adlandırılan ayın doğuşu 18: 28'de başlayacak.

MAVİ AY İZLENEBİLECEK Mİ?

Hava koşullarının uygun ve bulutsuz olduğu durumlarda Mavi Ay çıplak gözle görülebiliyor. Bölgenizdeki kötü hava veya bulut örtüsü nedeniyle göremiyorsanız en iyi yol teleskop kullanmak.

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