NASA heyecan verici Ay keşfi ile ilgili büyük etkinlik düzenleyecek!

NASA Ay ile ilgili "heyecan verici bir keşif" olduğunu ve bunu büyük bir etkinlikle duyuracağını açıkladı. Açıklamaya göre yeni keşfi gerçekleştiren uçan gözlemevi "görünür ışıkla görülmesi imkansız olgular yakalayabildi.
Keşifle ilgili ayrıntılar açıklanmadı ancak "NASA'nın derin uzay keşiflerine destek amaçlı Ay hakkında bilgi edinme çabalarına katkı sağladığı" ifade edildi.
NASA ayrıca, keşfin Stratosfer Kızılötesi Astronomi Gözlemevi (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy - SOFIA) tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.
Kızıl Ötesi Işığı Topluyor
Independent'in haberine göre NASA'nın duyurusunda, uçan gözlemevinin merkezindeki teleskop enstrümanlarının kızılötesi ışığı topladığı, bunun da "görünür ışıkla görülmesi imkansız olguları yakalayabileceği" anlamına geldiği ifade edildi.
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