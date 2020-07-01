Radyasyon Seviyesindeki Artış, Yeni Chernobyl Felaketi Korkusunu Büyüttü

İskandinavya'nın bazı kısımlarında radyoaktif izotopların hızlı bir yükselişi gözlemlendi. Kaydedilen seviyeler insan sağlığını tehdit edecek sınırların altında olsa da, bu tür hızlı bir artış, özellikle sebebi bulunmazsa parçacıkların muhtemelen istemsiz olarak serbest kaldığı kaynağın yakınlarında tehlike oluşturabilir.
Geçtiğimiz hafta boyunca Finlandiya ve İsveç'teki radyasyon belirleme istasyonları sezyum-134, sezyum-137, kobalt-60 ve rutenyum-103 seviyelerinde artış kaydetti. Bunların her biri doğada çok nadir olan ancak nükleer reaktörlerde başlatılan bozunma zincirlerinin yaygın ürünleri olarak karşımıza çıkan radyoaktif izotoplar. Bundan iki hafta önce de Norveçli takip istasyonları radyoaktif iyodin-131 seviyesinde ani bir artış gözlemlemişti. Bu iki olayın bağlantılı olup olmadığı ise henüz belli değil.
Hollanda Ulusal Kamu Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) İsveç / Finlandiya belirlemeleri hakkında bir açıklama yaparak, bu radyonüklitlerin yapay, yani insan yapımı olduğunu belirtti. Bunun, bir nükleer enerji tesisinde yakıt elemanının hasar aldığına işaret edebileceği düşünülüyor.
Tabii ki bu durum, yeni bir Çernobil olayının korkularını doğuruyor. O olay da Dünya'nın dikkatini ilk olarak bir İsveç nükleer enerji tesisinin alarmı ile çekmişti.
Her ne kadar nükleer bir facia 2020'nin felaket olayları listesine uygun bir aday gibi gözükse de, bu olayın muhtemelen o kadar ciddi bir sorun olmadığı düşünülüyor. Şu anda yapılan ölçümler, 2017 yılında Avrupa genelinde belirlenen rutenyum bulutunu anımsatan seviyelerde gözüküyor. Hatta alınan bulgular şimdilik 2017 yılındaki olaya göre çok daha küçük bir alanın etkilenmekte olduğuna işaret ediyor.
RIVM, parçacıkların batı Rusya tarafından geldiğini iddia ediyor ve bölgede bu salınımın kaynağı olabilecek iki Rus nükleer enerji tesisi bulunuyor. Ancak Rus haber ajansı TASS, her iki tesisi işleten Rosenergoatom'un tesislerde herhangi bir problem veya tesis çevresinde yükselen radyasyon seviyesi bildirmediğini belirtiyor.
İskandinav yetkililer ise, şimdilik herhangi bir ülkeye işaret etmiş değil.
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