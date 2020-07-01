Radyasyon Seviyesindeki Artış, Yeni Chernobyl Felaketi Korkusunu Büyüttü

İskandinavya üzerinde, radyasyon seviyelerinde ani bir artış tespit edildi. Bu artışın nedeni henüz bilinmese de, akla hemen Chernobyl felaketini getirdiği kesin.