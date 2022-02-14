Mekanın Sahibi Geldi: HUAWEI Sound Joy

202 mm yüksekliğinde ve 680 g ağırlığında ve 73 mm çapında olan HUAWEI Sound Joy'u taşıması bir su şişesi gibi taşımak kadar kolay. Piknik yapmaktan parkta yürüyüşe ve şehirde bisiklete binmeye kadar HUAWEI Sound Joy, tüketicilerin en sevdikleri melodileri her türlü açık hava etkinliğine getirmelerini sağlayan harika bir arkadaş.
İçinde bulunan 20W tam frekanslı hoparlör orta ve alçak seslerden, diğer tweeterlar ise tizlerden sorumludur. HUAWEI Sound Joy, tweeter için 0,7 inç ipek benzeri bir diyafram kullanarak, temiz ve delici tizler için istikrarlı bir şekilde 20 kHz frekansa ulaşabilir. Daha az bozulma ve daha net yüksek notalarla daha temiz ve daha zengin bas üretebilir.
Devialet'in SAM teknolojisinden yararlanan HUAWEI Sound Joy, minimum bozulma ile daha özgün ses deneyimleri sunuyor. İkonik Push-Push pasif radyatör, daha net ve distorsiyonsuz sesler üreterek ses dalgalarını dengelemek için arka arkaya yerleştirilmiş iki diyafram içeriyor.
Ayrıca, boyutuna rağmen HUAWEI Sound Joy, hoparlör üniteleri çift frekans aralığı için optimize edildiğinden 2 metrelik bir aralıkta 79 dBA'ya kadar çıkabilir. Kalabalıklar arasında dans ederken yüksek ses seviyesinde yüksek kaliteli sesin keyfini çıkarmaya devam edebileceksiniz.
HUAWEI Sound Joy ve cihazlarınızla akıllı etkileşim
HUAWEI Sound Joy sadece taşınabilir değil, aynı zamanda akıllıdır. HUAWEI Sound Joy, dinleme deneyimlerinizi yükseltmeye yardımcı olan çeşitli akıllı özellikleri de destekler. Evde film izlerken, ekstra ses kanalı görevi görebilecek fazladan bir hoparlörünüz olsa hoş olmaz mıydı? Shake Stereo Link Up ile, daha sürükleyici film izleme deneyimleri sunan bir stereo hoparlör seti oluşturmak için iki HUAWEI Sound Joy birimini eşleştirebilirsiniz.
HUAWEI Saat Kontrolü başka bir kullanışlı özelliktir. Bir sonraki dans rutininizi hazırlayan bir odada olduğunuzu hayal edin. Sound Joy'u bir HUAWEI akıllı saate doğrudan bağlayabilir, müziği ve sesi kolaylıkla uzaktan kontrol etmek için HUAWEI saatinizi kullanabilirsiniz.
Şanslıysanız, bir Bluetooth hoparlörü akıllı telefona bağlamak birkaç dakika kadar sürebilir. Ancak Tek Dokunuşla Aktarım ile ses bağlantısını tamamlamak için telefonunuzu hoparlöre dokundurmanız yeterlidir. Ayrıca Otomatik Keşif, hoparlörün kolay bağlantı için yakındaki telefonları, tabletleri ve dizüstü bilgisayarları algılamasını sağlar. Bu iki akıllı özellik, sevdiğiniz müzikleri dinlemek için hoparlöre hızla ve rahat bir şekilde bağlanmanıza olanak tanır.
Hızlı şarj ile uzun ömürlü pil ömrü
Son olarak, bir hoparlör saygın bir çalışma süresine sahip olmadığında, özelliklerin hiçbiri önemli olmadığından pil de önemli bir rol oynar. HUAWEI Sound Joy, 8800 mAh pil içerir ve hoparlörün 26 saate kadar kesintisiz müzik çalmayı desteklemesini sağlar. Ek olarak, hoparlörün yalnızca üç saat içinde tamamen şarj olmasını sağlayan 40W HUAWIE SuperCharge'ı destekler. Sadece 10 dakikalık şarj ile hoparlör bir saat daha çalabilir. Hoparlör, sadece 3 saat içinde tam şarj olabilir.
HUAWEI Sound Joy obsidyen siyahı ve ladin yeşili renk seçenekleriyle 2.199 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla HUAWEI Online Mağaza'da satışa sunuluyor.
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