The Adam Project fragmanı paylaşıldı! İşte konusu ve detaylar

Başrollerini Ryan Reynolds, Mark Ruffalo ve Jennifer Garner'ın paylaştığı The Adam Project, 11 Mart'ta Netflix izleyicileriyle buluşacak. Heyecanla beklenen yapımdan ilk fragman paylaşıldı. Peki The Adam Project konusu nedir? İşte fragman ve detaylar...
The Adam Project Fragman
The Adam Project | Resmi Tanıtım Fragmanı | NetflixGeçmiş, gelecekle buluşuyor. The Adam Project, 11 Mart’ta Netflix’te: Netflix Türkiye kanalına abone ol: ?? INSTAGRAM: ?? TWITTER: ?? FACEBOOK: The Adam Project | Resmi Tanıtım Fragmanı | NetflixürkiyeOfficial
The Adam Project Konusu
Zamanda yolculuk eden bir pilot, kendi genç hâli ve o zamanlar hâlâ hayatta olan babasıyla iş birliği yaparak geçmişiyle hesaplaşır ve geleceği kurtarmaya çalışır.
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