Merakla Beklenen Matrix Resurrections, Yanında Matrix Awakens ile Gelebilir

Yeni The Matrix Resurrections filminin yanında, Unreal Engine 5 kullanılarak geliştirilecek ve PS5 için yayınlanacak bir oyun da gelebilir. İddialara göre Matrix Awakens adı ile karşımıza çıkacak olan oyun, film ile bağlantılı bir konu sunacak.
Bir Reddit kullanıcısı, yeni Matrix oyununun 'PSN'in gizli köşelerinde' keşfedildiğini söyledi, ancak oyunla ilgili, PS5'e gelmesi ve 'Unreal Engine 5 deneyimi' olduğunu söyleyen bir görüntü dışında neredeyse hiçbir ayrıntı yok.
Eurogamer, bunun Matrix distribütörü Warner Bros ve Epic Games arasında bir tür işbirliği olabileceğini tahmin ediyor. Unreal Engine 5 kullanılarak geliştirilen ilk oyun olabileceği için, oyunun ayrıca bir öneme sahip olduğu söyleniyor.
PS2'de yayımlanan The Matrix: Path of Neo ve Enter the Matrix, eleştirmenler tarafından pek iyi karşılanmamış olabilir, ancak yine de PS2'deki en sevilen oyunlardan ikisi haline gelmeleri zor olmamıştı. Uzun ceketi içinde Keanu Reeves olarak oynamak ve Superman benzeri saldırılarla düşmanlarla savaşmak olağanüstü etkileyici bir deneyim sunuyordu. Bakalım yeni oyun da, tabi gerçeğe dönüşürse, oyuncular arasında aynı etkiyi yaratabilecek mi?
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