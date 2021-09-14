Matrix Gibi Bir Simülasyonun İçinde Yaşıyor Olabilir miyiz?

Matrix gibi aşırı gerçekçi bir simülasyonun içinde olup olmadığımızı anlamamız mümkün mü? Bir grup bilim insanı mümkün olduğunu düşünüyor ve çalışmaya başladı bile...

  • Levent Öztürk
Bir simülasyonun içinde olabilir miyiz?

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Matrix Gibi Bir Simülasyonun İçinde Yaşıyor Olabilir miyiz?

 

 