Mercedes-AMG'nin Süper Otomobili One, Tam Pist Testine Hazır

Mercedes-AMG'nin ilginç ve fazlasıyla merak uyandıran konsepti One'ın tam pist testlerine yakında başlanacağı açıklandı.

Oynat Mercedes-AMG One, Tam Pist Testine Hazır Mercedes-AMG'nin ilginç konsepti One'ın tam pist testlerine yakında başlanacak!

Mercedes AMG'nin ilginç aracı One'ın motorunun son sürümü, yüksek hız testleri için piste çıkmaya hazırlanıyor.

Mercedes AMG yaptığı duyuruda One'ın uzun ertelemelerin ardından kritik test aşamasına girdiğini söyledi. Son mühendislik çalışmalarının tamamlanmasıyla Project One yöneticileri, aracın 1.000 beygir gücüyle test edilmesine yeşil ışık yaktılar. Yukarıdaki videoda bir F1 aracından sokak otomobiline dönüştürülen One'ın görebilir ve duyabilirsiniz.

AMG takımı, testlerin ardından aracı Nürburgring'e taşımayı planlıyor. One'ın dağıtımının 2021'de başlaması ve aracın fiyatının 2,72 milyon dolar olması bekleniyor.

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