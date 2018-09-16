Mercedes şekil değiştiren yeni konseptini tanıttı
Mercedes, ihtiyaca göre şekil değiştiren yeni otomobil konseptini ortaya çıkardı!
Kendi kendine gidebilen araçlar, hem insanları hem de kargoları taşımak için kullanışlılar, ancak genellikle birkaç araç satın almaya gücünüz yetmediği sürece, bu görevlerden yalnızca birine öncelik vermeniz gerekiyor. Görünene göre Mercedes-Benz'in soruna bir çözümü olabilir: talebe göre rolünü değiştirebilecek bir araç üretmek. Vision Urbanetic konsept kamyonet, altında elektrikli bir platform ile insan ve kargo taşıma görevleri arasında geçiş yapmak için modüler bir kasa sistemine sahip.
Bir araç paylaşımı hizmetine veya servis otobüsüne ihtiyacınız varsa, bir yolcu modülü yolun dramatik bir görünümünü sağlarken 12 kişiye kadar taşıyabiliyor. Eğer şehir genelinde mal taşımacılığı yapmanız gerekiyorsa, kargo modülü kutu gibi gereksiz şeyler içermeyen bir çerçeve içinde 10 kadar Avrupa boyutunda paleti taşıyabiliyor. Bu araç ile bir şirket veya kamu ajansı, her biri için ayrı filo satın almak zorunda kalmadan iki müşteri grubuna hizmet verebilir. Ayrıca tüm modülleri aynı yere koymanız da gerekmeyecek - ana araç herhangi bir modül takılı olmadan da seyahat edebiliyor.
Beklenebileceği gibi, bağlantılı araç teknolojisi, bu konseptte önemli bir rol oynuyor. Bir BT ağı talebi gerçek zamanlı olarak izliyor ve modüllerin değişimlerinin ne zaman başlayacağını belirliyor. Sabah saatlerinde bir paket teslimatı yaşanırsa, Vision Urbanetic sistemi, insanların mallarını zamanında almasını sağlamak için daha fazla kargoya yönelik kamyonet çalıştırabilir. Ancak bir konser yeni bitmişse, insanların mekandan ayrılabilmesini sağlamak için yolcu modüllerine geçebilir.
Mercedes, kasa değişiminin nasıl çalıştığını söylemedi, ancak otomatik veya manuel olarak üst kısımları değiştirebileceğinizi ve otomatik işlemin "birkaç dakika" sürdüğünü belirtti. Bir yolcu modülü ile aracın etrafındaki görüntüler ve ışıklar ile araç, başkalarının kendi varlığının farkında olmalarını sağlıyor.
Tabi ki bir dizi cevaplanmamış soru bulunuyor. Mercedes, otonom sürüş teknolojisinin hazır olduğundan emin olduğunda pratik bir ürünü görme ihtimalimiz ne kadar yüksek? Çalışmalar için uygun mu, yoksa daha büyük şirketler ve hükümetler için mi ayrılmış? Bununla birlikte, potansiyel kullanım alanlarının kavram aşamasının ötesine geçerse çok kullanışlı olabileceği de kesin. Bir araç paylaşımı şirketi, yatırımların çoğunu, sessiz saatlerde kargo çekerek yapabilir. Havalimanları ise, en fazla ihtiyaç duyulan noktaya bağlı olarak yolcuları veya bagajlarını taşıyabilir. Bu konsept ile otonom araçların normalde boşta geçirecekleri zamanlar, işlevsel bir şekilde kullanılır hale dönüşebilirler...
Levent Öztürk
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