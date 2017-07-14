Messenger Lite, Hindistan'a Da Geldi!
Kötü internet bağlantısı ve yavaş telefonu olanlara yönelik Messenger Lite, bu ülkeye de geldi.
Yavaş internet artık Facebook chat tecrübenizi olumsuz etkilemiyor, çünkü firma bununla savaşmanın yeni bir yolunu buldu. Facebook Messenger'in "Lite" versiyonu, hem daha hızlı, hem daha az internet kullanılıyor. Turkiye'de bir süre önce çıkan uygulama şimdi de Hindistan'da Google Play'de indirilebilir hale geldi. Haziran ayında, Türkiye, Almanya, Japonya, Nijerya, Peru ve Hollanda gibi ülkelerde yayınlanmıştı.
Uygulamanın bildiğimiz Messenger uygulamasından pek bir eksik yanı yok. Yazılı mesaj, fotoğraf, linkler, emojiler ve sticker'lar gönderebilirsiniz. Sesli arama özelliği ve grup yönetme özellikleri de var.
Uygulama, indirme boyutu 10 MB'nin altında olduğu için kolay ve hızlıca yükleniyor. Böylece kullanıcılar depolama alanı konusunda da endişelenmek zorunda kalmıyor.
H. Hüseyin Öztürk
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