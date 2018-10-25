Mi Mix 3, Tam Ekran ve Gizli Ön Kamerayla Geldi

Xiaomi, ön kamerasını gizleyen ve ekran-gövde oranıyla etkileyen yeni amiral gemisini tanıttı! İşte Mi Mix 3 ve özellikleri.

Mi Mix 3, Tam Ekran ve Gizli Ön Kamerayla Geldi

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