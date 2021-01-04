Mi Store'dan Akıllı, Elektrikli, Kinetik, Katlanabilir Scooter Koleksiyonu

Teknolojinin yeni nesil markası Xioami'nin Türkiye distribütörü EVOFONE, Mi Store mağazalarında ve evofone.com'da akıllı, elektrikli, kinetik enerjili, katlanabilir gibi özellikleri ile hem teknoloji hem de tasarım harikası olarak konumlanan Xiaomi'nin Scooter koleksiyonu ile yolculuğunu başka bir boyuta taşımak isteyenlere farklı alternatifler sunuyor.
Mi Elektrikli Scooter
30 km menzil ve saatte 25 km hız sunan Mi Elektrikli Scooter, hem eğlence hem de kısa mesafeli ulaşımlar konusunda bir devrim niteliği taşıyor. Dahili olarak bir bataryası bulunan cihaz, en yüksek hızda kullandığınızda 1 saatlik bir kullanım sunabiliyor.
Tüm bunlara ek olarak tıpkı mobil cihazlarda olduğu gibi güç tasarruf moduna sahip olan Scooter, hızını kısıtlayarak çok daha uzun bir kullanım ömrü sunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan Mi Elektrikli Scooter, ince alüminyum malzemeden imal edilmesine karşın sağlamlığından asla taviz vermiyor. Malzeme kalitesi ve taşıma kolaylığı ile de dikkat çekiyor.
Hızınız ne olursa olsun 8.5 inçlik lastikler ile konforlu ve tereddütsüz rahat bir sürüş sunan Mi Elektrikli Scooter, başarılı fren performansı ile de güven veriyor. Ayrıca Mi Scooter'dan ayrı kaldığınız sürede uygulaması sayesinde bu ürünü rahatça kilitleyebiliyorsunuz.
Mi Elektrikli Scooter Pro
Yolculuğunuzu ve hayallerinizi daha da ileriye taşımanız için tasarlanan yüksek performanslı motoru, 45 km'ye kadar uzun menzilli pil ömrü, izleme kolaylığı sağlayan dahili ekranı, 3 saniyede katlanma özelliği ile gittiğiniz yollardan keyif almanız için tasarlanan Mi Scooter Pro, 6 bölümlü ekranı ile Bluetooth'tan her şeyi tek bakışta görmenizi sağlıyor.
Mi Scooter Pro; başlatmak, ışığı açmak ya da kapatmak, 3 farklı hız modu arasında geçiş yapmak için tek düğmeyle birçok işlev kullanımı sağlıyor. Mi Scooter Pro, pil ömrünü uzatmak için hızlanma sırasında kazandığı kinetik enerjiyi elektrik gücüne dönüştürüp depolama özelliğine de sahip. Gece sürüşü sırasında daha fazla güvenlik sağlayan ultra parlak ön far, güvenli frenleme için kırmızı arka farları huzurlu sürüşün keyfini çıkarmanız için.
Seyahatlerinizde arabanızın bagajına kolayca yerleştirmeniz için cihazı döndürüp, katlamanız ve klipslemeniz 3 saniye sürüyor. Havacılık standartlarında alüminyum gövde sayesinde yalnızca 14,2 kg ağırlığındaki Mi Scooter Pro'yu taşımak çok kolay.
Mi Home uygulaması üzerinden Bluetooth ile cihazı açabilir, belleğini güncelleyebilir, mesafeyi görüntüleyebilir, kalan gücü ve geçerli hızı öğrenebilir ya da hız sabitleyiciyi etkinleştirerek enerji tasarrufu yapıp bileklerinizi dinlendirebilirsiniz. Mi Scooter Pro'nun sade ve şık tasarımı ile yola kendi tarzınızla çıkın.
Mi Elektrikli Scooter 1S
Mi Scooter 1S modeli, 30 km menzil ve saatte 25km hız sunan Mi Scooter 1 S, tam bir şarj ile 30 kilometre sürebiliyor. Daha hızlı gitmek için S, seyir halindeyken parkın çevresinde D, kalabalık alanlarda daha yavaş gitmek için yaya modu olarak 3 farklı hız moduna sahip bu üründe sürücüler seyahat halinde hız modları arası geçişi tek bir tuşa basarak kolayca sağlayabiliyor. Yeni nesil enerji geri kazanım sistemi ile 1S daha uzun pil ömrü sağlamak için kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyor.
Çok şık bir tasarıma sahip Mi Scooter 1S, ince alüminyum malzemesine rağmen 100 kg taşıma kapasitesi, 12,5kg ağırlığı ile hem dayanıklı hem de hafif. Sadece 3 saniyede katlanabilen Mi Scooter 1S, sürücüler için kolay taşıma konforu sağlıyor. Mi Home uygulamasına Bluetooth aracığıyla bağlanıp ürününüzü kilitleyebilir, kilidi kaldırabilir ve hızınızı, kilometrenizi ve kalan pil ömrünüzü görebilirsiniz.
Mi Scooter 1S, hızınız ne olursa olsun 8.5 inçlik lastikleri ile konforlu ve tereddütsüz rahat bir sürüş sunarken, başarılı fren performansı ile güven veriyor.
Mi Elektrikli Scooter Pro 2
Mi Electrikli Scooter Pro 2 modelinde; 45 km yolculuk mesafesi, 25 km/s azami hız gibi özelliklerin yanı sıra dahili LCD bilgi ekranı ile farklılaşıyor. Tek şarjla 45 km civarında yol kat edebilen, 25 km/s hıza da ulaşabilen ve yüzde 20 eğimli yükseklikleri aşacak şekilde tasarlanan Mi Scooter Pro 300W motora sahip.
Çift fren sistemi ile güvenlik artırılırken havalı lastikleri ile sarsıntıları azaltıyor. Gövde kısmının ön, arka ve kenarlarında reflektörleri ve ön farında da 2W gücünde 10 km mesafe aydınlatmalı Led barındırıyor. Gövdesinin 3 saniyede kolayca katlanabilir yapısı ve taşıma kolaylığı ile seyahatlerinizde de sürüş keyfinizin devam etmenizi sağlıyor.
Bluetooth ile Mi Home uygulamasına bağlanabilen Mi Elektrikli Scooter Pro 2 ile gücü hisset, mesafe tanıma...
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