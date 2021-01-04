Mi Store'dan Akıllı, Elektrikli, Kinetik, Katlanabilir Scooter Koleksiyonu

Xioami'nin Türkiye distribütörü EVOFONE, Mi Store mağazalarında ve evofone.com'da akıllı, elektrikli, kinetik enerjili, katlanabilir gibi özellikleri ile hem teknoloji hem de tasarım harikası olarak konumlanan Xiaomi'nin Scooter koleksiyonu ile yolculuğunu başka bir boyuta taşımak isteyenlere farklı alternatifler sunuyor.