Microsoft 2 Ekim'de Basın Toplantısı Yapacak
Microsoft sonraki büyük duyurusunu 2 Ekim'deki etkinlikte yapacak. Yoksa yeni bir Surface mi geliyor?
Microsoft, 2 Ekim Salı günü Türkiye saati ile 23:00'da (16:00 ET) planlanan özel bir duyuru etkinliği için basına davetiye yolladı. Tabii ki Microsoft, bu etkinlikte ortaya çıkarmayı planladığı ürünüyle ilgili olarak net bir şey söylemekten kaçındı.
Ancak bazı güçlü tahminlerimiz var. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar Microsoft, basını Surface Book 2 için bir etkinliğe davet etmişti. Son birkaç yıldır bu zamanlarda yeni cihazlar piyasaya sürdüğü için, Microsoft'tan yine bir cihaz tanıtımı göreceğimize kesin gözüyle bakılıyor.
Peki bu cihaz ne olacak? Muhtemel bir Surface Phone ürününe işaret eden pek çok dedikodu ve sızıntı söz konusuydu, ancak şimdiye kadar gördüklerimizin hepsi patentlerden ibaretti, dolayısı ile bu küçük bir ihtimal.
Nvidia mobil RTX GPU'larını çıkarana kadar, bir Surface Book 3'ün duyurusu da pek olası değil. Aksi takdirde, çıkarılacak yeni ürün basit bir işlemci ve donanım yenilemeden ibaret olurdu. Ki bu böyle bir etkinlik için değmez.
Kesin olarak ne söylenileceğini bilemesek de, Surface Studio kesinlikle güncellemeye ihtiyaç duyuyor, belki de sırada bir Surface Studio 2 vardır?
Surface Laptop'un önceki sürümünden bir yıldan fazla süre geçti. Bu yüzden Microsoft'un yeni bir Surface Laptop 2 çıkarması da olası durumlar arasında.
Şu anki güncel versiyonun üzerinden bir yıldan fazla geçtiğinden, bir Surface Pro 5 de sıradaki ürün olabilir. Microsoft'un Cihaz Takımı Lideri Panos Panay, bu ismi hak edecek özelliklere olmadığı sürece başka bir Surface Pro görmeyeceğimizi kamuoyuna açıklamıştı. Belki de Microsoft, sonunda Surface Pro 5 ismine sahip olmak için yeterli özelliklere sahip bir cihaz üretmiştir?
Microsoft'un bambaşka bir ürün sürme gibi bir planı yoksa, bunlar 2 Ekim'de göreceğimiz en olası ve en güçlü tahminler.
Yavuz Alp Şimşek
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