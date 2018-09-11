Microsoft 2 Ekim'de Basın Toplantısı Yapacak

Microsoft sonraki büyük duyurusunu 2 Ekim'deki etkinlikte yapacak. Yoksa yeni bir Surface mi geliyor?

Microsoft 2 Ekim'de Basın Toplantısı Yapacak

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