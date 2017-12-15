Microsoft, AI for Earth'e Servet Harcıyor!

Microsoft, yapay zeka programı AI for Earth için adeta küçük bir serveti gözden çıkarttı!

Microsoft, AI for Earth'e 50 Milyon Dolar Yatırdı

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