Microsoft, AI for Earth'e Servet Harcıyor!
Microsoft, yapay zeka programı AI for Earth için adeta küçük bir serveti gözden çıkarttı!
Haziran ayında Microsoft, küresel çevresel sorunları çözmekte yardımcı olması için yapay zeka projesi AI for Earth programını başlatmıştı. Bu program dahilinde yapay zeka araçları, teknolojileri, araştırmacılar ve organizasyonlar için bulut tabanlı kaynaklar bulunuyor. Bu program sayesinde biyo çeşitliliğin korunması, ilkim değişikliğinin önlenmesi ve tatlı su kaynaklarının tükenmesini önlemek amaçlanıyor.
Microsoft'un 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada bu proje için 50 milyon dolar yatırım yaptığını bildirdi ve bunun sebebi olarak AI for Earth'ün "dönüm noktası" olacağını inandığını söyledi. Paylaşılan blog gönderisinde açıklama yapan Microsoft başkanı ve yasal yönetim amiri Brad Smith, yapay zekadaki gelişmenin, araştırmacıları gezegeni olumsuz etkileyen çevre konularını daha iyi anlayabilmeleri için kolaylaştıracağını söyledi.
Smith, yapay zekanın büyük miktarda veriyi toplamak ve işlemek üzere eğitilebileceğine ve daha sonra organizasyonlara harekete geçirici bir istihbarata sahip olabileceğine inanıyor. Ayrıca ona göre verimlilik ve büyümeyi artırmak için zaten Microsoft'un AI teknolojilerini kullanan Norveç, Singapur ve Avustralya'daki şirketlerin örneklerine de dikkat çekti.
AI for Earth'ün bu 50 milyon dolarlık yatırımla şirket, önümüzdeki beş yıl için hazırladığı yol haritasını açıkladı, üniversitelere ve sivil toplum kuruluşlarına AI tabanlı uygulamalar geliştirmek için de daha fazla bağış sunacağını söyledi. Microsoft, şirketlerin AI hizmetlerini ticarileştirmelerine olanak tanıyan en kapsamlı sözü veren projelere daha fazla yatırım yaparak küresel bir etki yaratmayı planlıyor.
Son olarak, şirket ayrıca AI'daki en yeni gelişmeleri platform düzeyinde hizmetlere entegre ederek diğer araştırmacıların ve firmaların da kendi sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması için kullanmalarına izin verecek.
Ali Ruhi Öztürk
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