Microsoft'tan, Windows 10X İçin Karar Değişikliği

Yeni bir rapor, Microsoft'un Windows 10X'in Win32 uygulaması desteğini kaldırdığını söylüyor. İşte iddialara göre bunun nedeni.

Windows 10X'in 32-Bit Desteği Kaldırılıyor mu?

Ekim 2019'da duyurulan Windows 10X, ilk başta çift ekranlı ve katlanan cihazlara yönelik bir Windows 10 sürümü olmayı amaçlıyordu. Mayısta bir plan değişikliği olduğunu ve Windows 10X'in önce tek ekranlı cihazlara geleceğini öğrenmiştik. Bu sırada Windows 10X'i çalıştıracak olan Surface Neo'nun çıkışı da ertelenmişti.

Şimdi ise WindowsCentral'in bir raporu, Microsoft'un işletim sistemi planlarında yine değişiklik yaptığını ve Win32 masaüstü uygulamalarına olan desteğin Windows 10X'ten kaldırıldığını söylüyor. Önceki planlar, klasik Win32 uygulamalarını bir sanallaştırma teknolojisi yardımıyla çalıştırmaya izin vermeyi kapsıyordu.

Değişikliğin Windows 10X'i Chrome OS gibi hafif işletim sistemlerine rakip olabilecek hafifliğe ulaştırmak için yapıldığı söyleniyor. İlginç olan, Microsoft'un ilk baştaki amaçlarının da bu olması ve firmanın daha sonra geleneksel Windows uygulamaları için sanallaştırma yeteneklerini eklemeye karar vermiş olması.

WindowsCental'e göre Win32 desteğinin kaldırılmasıyla amaçlanan, işletim sisteminin düşük güçlü sistemlerde çalışması. Cihazın UWP uygulamalarıyla çalışacağı ve Microsoft tarafından "web-öncelikli" bir işletim sistemi olarak tanıtılacağı belirtiliyor. Bununla birlikte Chromium temeline oturan Edge'in Windows 10X'te nasıl çalışacağı merak konusu.

Windows 10X'i kullanacak olan ilk (tek ekranlı) cihazların 2021 ilkbaharında ortaya çıkması bekleniyor.

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