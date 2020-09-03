Microsoft'un "Çok Dilli Klavye" Fikri, Klavyeler için Bir Devrim Olabilir

Klavyeler, çok büyük teknolojik yenilikler gördüğümüz cihaz kategorilerinden biri değil. Ama Microsoft'un aldığı bu klavye patenti gerçeğe dönüşürse, klavyeler için gerçek bir devrime şahit olabiliriz.