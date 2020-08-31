Netflix, The Haunting: Bly Malikanesi'nden tanıtım fragmanını paylaştı

The Haunting: Bly Malikânesi dizisi, 9 bölümlük sezonuyla 9 Ekim Cuma tüm dünyayla aynı anda Netflix'te yayınlanacak.

Netflix, The Haunting: Bly Malikanesi'nden tanıtım fragmanını paylaştı

The Haunting: Bly Malikânesi dizisi Netflix'in heyecanla beklenen dizilerinden biriydi. 9 Ekim 2020 cuma günü yayınlanacak olan dizinin ilk sezonu 9 bölümden oluşuyor.

The Haunting: Bly Malikanesi Dizisinin Konusu Nedir?

The Haunting: Tepedeki Ev'in yaratıcısı Mike Flanagan ve yapımcısı Trevor Macy'den The Haunting antolojisinin yeni sezonu The Haunting: Bly Malikânesi, 1980'lerin İngiltere'sinde geçiyor.

the haunting bly malikanesi

Yeğenlerinin (Amelie Bea Smith ve Benjamin Evan Ainsworth) bakıcıları trajik bir şekilde ölünce, Henry Wingrave (Henry Thomas) onları emanet edebileceği genç bir Amerikalı bakıcı (Victoria Pedretti) tutar. Yeni bakıcı, malikânenin aşçısı Owen ( Rahul Kohli), bahçıvan Jamie (Amelia Eve) ve Kahya Bayan Grose (T'Nia Miller) ile birlikte yetim iki çocuğun bakımından sorumlu olacaktır. Ancak zaman geçtikçe her şeyin malikânede göründüğü gibi olmadığı ortaya çıkar.

Tüyler ürpertici gotik romantizme ev sahipliği yapan malikânede aşk ve kaybın yüzyıllardır süren karanlık sırları gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Bly Malikâne'sinde, ölmek, gitmiş demek değildir.

The Haunting: Bly Malikânesi | Tanıtım Fragmanı | NetflixThe Haunting: Bly Malikânesi | Tanıtım Fragmanı | Netflix
2018 yapımı The Haunting: Tepedeki Ev’in ardından çekilen The Haunting: Bly Malikânesi, 9 Ekim’de yayına giriyor. Antoloji dizisi The Haunting’in bu yeni sezonu, Bly Malikânesi ile buranın canlı ve ölü sakinlerinin yaşamlarına odaklanıyor. The Haunting: Bly Malikânesi’nde Victoria Pedretti, Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, T'Nia Miller, Rahul Kohli, Benjamin Evan Ainsworth, Amelie Smith ve Amelia Eve rol alıyor. Abone ol: Netflix Hakkında Netflix, 190'dan fazla ülkede 193 milyon ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler. INSTAGRAM: FACEBOOK: TWITTER: The Haunting: Bly Malikânesi | Tanıtım Fragmanı | NetflixürkiyeOfficial

 The Haunting: Bly Malikânesi Oyuncu Kadrosu

Henry James'in ikonik hikayesinden uyarlanan dizinin oyuncu kadrosuna Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel ve Tahirah Sharif de eşlik ediyor. Yürütücü yapımcılığı Mike Flanagan, Trevor Macy, Darryl Frank ve Justin Falvey tarafından üstlenildi.

Oyuncu Kadrosu

DANI CLAYTON (Victoria Pedretti)

PETER QUINT (Oliver Jackson-Cohen)

HENRY WINGRAVE (Henry Thomas)

MILES WINGRAVE (Benjamin Evan Ainsworth)

FLORA WINGRAVE (Amelie Bea Smith)

JAMIE (Amelia Eve)

OWEN (Rahul Kohli)

HANNAH GROSE (T'Nia Miller)

REBECCA JESSEL (Tahirah Sharif)

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