Netflix, The Haunting: Bly Malikanesi'nden tanıtım fragmanını paylaştı

The Haunting: Bly Malikânesi dizisi Netflix'in heyecanla beklenen dizilerinden biriydi. 9 Ekim 2020 cuma günü yayınlanacak olan dizinin ilk sezonu 9 bölümden oluşuyor.
The Haunting: Bly Malikanesi Dizisinin Konusu Nedir?
The Haunting: Tepedeki Ev'in yaratıcısı Mike Flanagan ve yapımcısı Trevor Macy'den The Haunting antolojisinin yeni sezonu The Haunting: Bly Malikânesi, 1980'lerin İngiltere'sinde geçiyor.
Yeğenlerinin (Amelie Bea Smith ve Benjamin Evan Ainsworth) bakıcıları trajik bir şekilde ölünce, Henry Wingrave (Henry Thomas) onları emanet edebileceği genç bir Amerikalı bakıcı (Victoria Pedretti) tutar. Yeni bakıcı, malikânenin aşçısı Owen ( Rahul Kohli), bahçıvan Jamie (Amelia Eve) ve Kahya Bayan Grose (T'Nia Miller) ile birlikte yetim iki çocuğun bakımından sorumlu olacaktır. Ancak zaman geçtikçe her şeyin malikânede göründüğü gibi olmadığı ortaya çıkar.
Tüyler ürpertici gotik romantizme ev sahipliği yapan malikânede aşk ve kaybın yüzyıllardır süren karanlık sırları gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Bly Malikâne'sinde, ölmek, gitmiş demek değildir.
The Haunting: Bly Malikânesi Oyuncu Kadrosu
Henry James'in ikonik hikayesinden uyarlanan dizinin oyuncu kadrosuna Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel ve Tahirah Sharif de eşlik ediyor. Yürütücü yapımcılığı Mike Flanagan, Trevor Macy, Darryl Frank ve Justin Falvey tarafından üstlenildi.
Oyuncu Kadrosu
DANI CLAYTON (Victoria Pedretti)
PETER QUINT (Oliver Jackson-Cohen)
HENRY WINGRAVE (Henry Thomas)
MILES WINGRAVE (Benjamin Evan Ainsworth)
FLORA WINGRAVE (Amelie Bea Smith)
JAMIE (Amelia Eve)
OWEN (Rahul Kohli)
HANNAH GROSE (T'Nia Miller)
REBECCA JESSEL (Tahirah Sharif)
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