Zoom Görüşmelerini VPN Üzerinden Yapmak: Çözüm mü, Değil mi?

COVID-19 salgını ile birlikte kullanıcı sayısını katlayan Zoom, gizlilik ve güvenlik konusunda çok da sağlam olmadığı bir gerçek. O zaman gelin, Zoom'u VPN ile kullanmanın işe yarayıp yaramayacağına birlikte bakalım.

Zoom Görüşmelerini VPN Üzerinden Yapın

Videolu sohbet uygulaması Zoom, Covid-19 nedeniyle zamanını evde geçirenlerin etkisiyle son birkaç haftada kullanıcı sayısını katlayarak çoğalttı. Ancak uygulama, kişisel veriler konusunda pek de masum gibi görünmüyor; en azından gelen haberler bu yönde. Peki, VPN bağlantısı Zoom görüşmelerinde işe yarayabilir mi? Görünüşe göre cevap "evet."

Zoom'un gerçek anlamda uçtan uca şifreleme kullanmaması, onu saldırılara açık hale getiriyor. Modern bir uygulamanın temel güvenlik işlevlerine sahip olmaması, gerçekten endişe verici bir durum ve aslında böyle bir uygulamayı tercih etmemeniz gerekiyor.

Ancak illa ki Zoom kullanmanız gerekiyorsa, sorunu biraz olsun hafifletecek bir çözüm var. VPN hizmetleri aktarılan veriyi şifrelediğinden, hacker'ların araya girerek videolara müdahalede bulunması zorlaşıyor.

VPN'leri masaüstü PC'lerde, laptoplarda, telefonlarda ve hatta bazı router'larda kullanabildiğiniz için bu çözüm, Zoom görüşmelerini, en azından biraz daha güvenli yapmanızı sağlayabilir. Ancak VPN üzerinden yapacağınız görüşmelerin de tamamen güvende olmadığını önemle belirtelim. VPN bağlantısı, sizinle VPN hizmeti arasındaki bağlantıyı şifrelese de, veri bu noktadan sonra karşı tarafa kadar birçok noktadan geçeceğinden, tam bir güvenlik sağlamış olmayacaksınız.

Yine de, kişisel verilerin gizliliği konusunda endişeleriniz varsa, VPN'lerden yardım almanız bu endişelerinizi biraz olsun giderecektir. 

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