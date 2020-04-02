Zoom Görüşmelerini VPN Üzerinden Yapmak: Çözüm mü, Değil mi?

COVID-19 salgını ile birlikte kullanıcı sayısını katlayan Zoom, gizlilik ve güvenlik konusunda çok da sağlam olmadığı bir gerçek. O zaman gelin, Zoom'u VPN ile kullanmanın işe yarayıp yaramayacağına birlikte bakalım.