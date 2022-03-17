Microsoft Defender, Microsoft'un Kendi Yazılımı Office'i Virüs

Microsoft Defender for Endpoint Security sürümü, sistemdeki Microsoft'a ait Office uygulamalarını fidye yazılımı olarak işaretleyip alarm verdi. Anti virüs programı "OfficeSvcMgr.exe" dosyasını virüs olarak görmeye başladığında kullanıcılar doğal olarak şaşırdı. Microsoft konu ile ilgili hemen bir çalışma başlattı ve kullanıcılara bunun yanlış alarm olduğunu belirten bir uyarı gönderdi.
Microsoft'un Güvenlik ve Uyum uzmanı Steve Scholz problemi ve kaynağını Reddit'te açıkladı. Scholz, şu açıklamayı yaptı: "16 Mart sabahından itibaren, müşterilerimiz dosya sistemindeki bir Fidye Yazılım davranışı algılamasıyla ilişkilendirilen bir dizi yanlış pozitif algılamayla karşılaşmış olabilir. Microsoft yaptığı araştırma ile bunların yanlış pozitif sonuçlar olduğunu belirledi. Hatanın bir daha ortaya çıkmaması için bulutta gerekli ayarlamalar yapıldı."
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