WWE 2K20'nin Hayal Kırıklığı, 1 Yıllık "Mola" Kararı Getirdi

Eğer WWE 2K21'i heyecanla bekleyenlerden biriyseniz, artık beklemeyin. Çünkü oyun hiç gerçek olmayacak. Bu iptalin nedeni ise, düşündüğünüz gibi Koronavirüs salgını değil; gelen büyük başarısızlık.