Microsoft, Hediye İşlevini PC Mağazasına Ekledi
Microsoft, oyun hediye etme özelliğini PC'ye getirdi! İşte arkadaşınıza oyun hediye etmenin basit yolu...
Xbox mağazasına geçen sonbaharda gelen oyun hediye etme işlevi, popüler konsolun sahiplerini çok sevindirmişti. Şimdi ise bu işlev, PC oyunlarına ve haritalar, temalar gibi indirilebilir PC oyunu içeriklerine genişletiliyor.
Microsoft Store'dan bir arkadaşınıza oyun hediye etmek oldukça kolay. Windows 10'da Microsoft Store'u açtıktan sonra hediye etmek istediğiniz oyunu bulun ve "Hediye olarak satın al" seçeneğine tıklayın. Alıcının eposta adresini girin veya Xbox One üzerinden hediye alacaksanız alıcının Gamertag'ini girin. Bunu yaptığınızda arkadaşınıza oyunu etkinleştirebileceği bir kod ulaşacak.
Hediye etme işlevinde bazı kısıtlamaların bulunduğunu belirtelim. Her 14 gün için sadece iki indirimli oyun hediye edebiliyorsunuz. Tam fiyatlı oyunlarda iste herhangi bir kısıtlama yok. Xbox 360 ve ilk Xbox oyunları, ön siparişler, ücretsiz ürünler ve sanal para gibi indirilebilir-tüketilebilir içerikler, işlevin kapsamında değiller. Son olarak alıcılar, hediye kodunu sadece satın alınan ülkede kullanabiliyorlar.
Zeynel A. Öztürk
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