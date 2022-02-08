Microsoft HoloLens'in İptal Edildiği İddiasına En Resmi Ağızdan Yanıt Geldi

Geçtiğimiz hafta ortaya atılan bir iddianın HoloLens 3'ün iptal edilmiş olabileceğini öne sürmesinin ardından Microsoft, "HoloLens'in harika bir şekilde devam ettiğini" söylüyor. Business Insider, Çarşamba günü Microsoft'un kısa bir süre önce HoloLens 3 planlarını rafa kaldırdığını ve bunun başlık için "yolun sonu" olabileceğini bildirmişti. Söylenilene göre Microsoft'un yeni bir karma gerçeklik cihazı için Samsung ile ortaklık kurma kararını alması Microsoft'un karma gerçeklik ekiplerde "bölünmelere sebep oldu."
Yazılım devi, ABD Ordusu için 21,88 milyar dolara kadar çıkabilecek 10 yıllık bir sözleşmeyle özel bir HoloLens başlığı üzerinde de çalışıyor. Başlığın, "gerçek gibi bir karma gerçeklik eğitim ortamı" sağlamak için artırılmış gerçeklik ve makine öğrenimini kullanması bekleniyor. Ancak ABD Ordusu, Microsoft'un özel başlığını kullanmayı planladığı tarihi erteledi. Business Insider, başlığın programın gerisinde olduğunu ve "kalite ve performans sorunlarıyla boğuştuğunu" bildiriyor.
Business Insider ile konuşan anonim Microsoft çalışanları, Microsoft'un teknik ismi Alex Kipman tarafından yönetilen bölümde HoloLens'in geleceği konusunda kafa karışıklığı ve belirsizlik olduğunu iddia etti. Kipman ise habere atıfta bulunan bir tweet'e verdiği yanıtta, "İnternette okuduklarınıza inanmayın" diyor ve ekliyor: "HoloLens harika bir şekilde devam ediyor ve internette arama yaparsanız, HoloLens 2'yi iptal ettiğimizi de söylediklerini görürsünüz... ve en son kontrol ettiğimde başarıyla dağıtımını gerçekleştirmiştik."
Microsoft'un HoloLens başlığını ilk duyurmasından bu yana yedi yıldan fazla zaman geçti, ancak firmanın çok sayıda öne çıkan HoloLens çalışanı rakip firmalara katıldı. Wall Street Journal geçen ay, HoloLens ekibindeki 70'ten fazla Microsoft çalışanının geride bıraktığımız yıl içerisinde şirketten ayrıldığını ve 40'tan fazlasının Meta'ya katıldığını bildirdi.
Meta, agresif bir şekilde metaverse hayalini kovalıyor ve Microsoft da benzer bir hedefe sahip. Microsoft CEO'su Satya Nadella geçtiğimiz ay metaverse hakkında "Temel olarak internetin bir sonraki dalgası olduğunu düşündüğüm şeyi yakalayabilmek için kendimizi çok iyi konumlanmış olduğumuzu düşünüyoruz" dedi ve devam etti: "İnternetin bir sonraki dalgasının, ister organizasyonlar, ister oyun geliştiricileri veya başka biri olsun, insanların kendi metaverse dünyalarını inşa edebilecekleri daha açık bir dünya olacağını düşünüyorum."
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