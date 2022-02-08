Microsoft HoloLens'in İptal Edildiği İddiasına En Resmi Ağızdan Yanıt Geldi

Microsoft, HoloLens'in iptal edildiğine dair ortaya atılan iddialara ve yayınlanan haberlere en yetkili ağızdan yanıt verdi!

  • Levent Öztürk
HoloLens iddialarına resmi yanıt geldi!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Metaverse İçin Taciz Önlemi: "Kişisel Sınır" Sistemi Nasıl Çalışacak?
Finalmouse Ultralight 2 Cape Town İncelemesi
Japon Devinden Şaşırtan Haber: Toshiba, İkiye Ayrılıyor!
Elon Musk'ın Jeti, ElonJet Coin İsimli Yeni Bir Kripto Paraya İlham Oldu!
Beklenen Oppo Find X5 Pro'nun Neredeyse Tüm Özellikleri Sızdırıldı!

 

 