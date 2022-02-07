Tuvalet Kağıdı Yokken İnsanlar Ne Kullanıyordu? İşte İlginç Çözümler...

Tuvalet kağıdı henüz ortalarda yokken ya da yaygın kullanım alanı bulamamışken, insanlar temizlik ihtiyacını nasıl karşılıyordu? İşte antik dünyanın ilginç çözümleri...