Microsoft İçin "Zorla" Güncelleme İddiası!
Microsoft, güncelleme yapmak istemeyen kullanıcılara bile son büyük Windows 10 güncellemesini zorla yükletiyor olabilir!
İddialara göre Microsoft, Windows güncellemelerini yüklemek istemeyenlerin bilgisayarlarına, Windows 10 Nisan 2018 Güncellemesini sessiz sedasız indiriyor. Güncellemelerin sıklığını belirlemek için yarı yıllık kanalını seçen Windows 10 Pro sahipleri, Windows 10 tarafından büyük bir güncelleme yayımlandığında bu güncellemeyi anında almamak için bu seçimi yapıyor. Böylece güncelleme birkaç ay boyunca erteleniyor - veya engelleniyor - ve kullanıcıların, tüm sorunlar ve buglar çözüldükten sonra geçiş yapmaları mümkün oluyor. Kurumsal kullanıcılar için bu, bilgisayarlarının büyük bir güncelleme ardından çıkabilecek sorunlardan etkilenmemesi için tercih edilen güncelleme yöntemi olarak gözüküyor.
Çoğu kullanıcının Windows 10 Nisan 2018 Güncellemesi ile pek çok sorun yaşadığını belirtmesiyle beraber de, Microsoft'un bu güncellemeyi bu kadar agresif bir şekilde "sunuyor" olması, özellikle güncellemeyi istemediğini özellikle belirten kullanıcılar için büyük bir problem olabilir.
Windows ipucu sitesi AskWoody, Windows 10 1803 (Nisan 2018 Güncellemesi'nin diğer adı) sürümünün Yarıyıllık kanala kayıtlı kişilere sunulduğuna dair birkaç güvenilir kaynaklı rapor sundu. Güncellemenin Nisan ayı sonunda daha yeni yayımlanması ile beraber bu, gerçekleşmemesi gereken bir şey.
Ancak bu, Microsoft'un bir Windows 10 sürümünü insanların bilgisayarlarına istekleri dışında yüklemeye çalıştığı ilk sefer değil. 2017 Kasım'da da Windows 10 Fall Creators Güncellemesi (1709) yayımlanmasının kısa süre ardından kendisini istemeyen kişilere bile indirtilmişti. Hatta Ocak 2018'de de Microsoft, güncellemesini 365 gün boyunca güncellemeleri durduran kişiler dahil hemen herkese sunuyordu.
Her ne kadar Microsoft'un en son Windows 10 sürümünü yeni özellikleri ve güvenlik önlemleri ile mümkün olduğu kadar erken bir şekilde herkese göstermek istemesi bir miktar anlaşılabilir olsa da, insanların güncelleme tercihlerini umursamamak, firmanın tercih edebileceği en kötü yollardan biri gibi gözüküyor.
Sonuç olarak bir güncellemeyi yayımlandığı anda istemiyorsanız, bunun geçerli bir sebebi vardır. Özellikle bütün işi bilgisayarına bağlı olan kurumsal bir kullanıcı iseniz, bu sebebin oldukça önemli olduğu kesin.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın