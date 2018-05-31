Microsoft İçin "Zorla" Güncelleme İddiası!

Microsoft, güncelleme yapmak istemeyen kullanıcılara bile son büyük Windows 10 güncellemesini zorla yükletiyor olabilir!

Microsoft İçin "Zorla" Güncelleme İddiası!

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Microsoft İçin "Zorla" Güncelleme İddiası!

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