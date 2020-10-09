Uydu görüntülerine göre Kim Jong büyük bir geçit törenine hazırlanıyor

Guardian'ın aktardığı habere göre düzenlenecek askeri geçiş töreni ülkenin sahip olduğu nükleer füze kapasitesini gözlemleme adına yakından takip edilecek.
Kuzey Kore'yi yakından takip eden 38 North isimli internet sitesinde yer alan habere göre ise en son uydu fotoğrafları binlerce askerin Kim Jong-Un'un önünden askeri törenle geçmek için hazırlık yaptığını gösteriyor.
Askeri geçit töreninde ayrıca tanklar, zırhlı araçlar da yer alacak ancak tüm gözler Kim Jong'un Washington'a mesaj niteliğinde sergileyeceği ABD topraklarına ulaşabilen uzun menzilli füzelerde olacak.
Ancak, Kuzey Kore'ye yakın kaynaklar Kim Jong'un asıl hedefinin dünyaya, ABD'nin uyguladığı tüm yaptırımlara rağmen balistik füze geliştirme kapasitelerinin sekteye uğramadığını göstermek ve nükleer silahsızlanma anlaşması için açık kapı bırakmak olduğunu belirtiyor.
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