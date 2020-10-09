Uydu görüntülerine göre Kim Jong büyük bir geçit törenine hazırlanıyor

Kuzey Kore iktidardaki işçi partisinin 75. Kuruluş yıldönümü için ürettiği en son silahlarla büyük bir gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

Uydu görüntülerine göre Kim Jong büyük bir geçit törenine hazırlanıyor

Guardian'ın aktardığı habere göre düzenlenecek askeri geçiş töreni ülkenin sahip olduğu nükleer füze kapasitesini gözlemleme adına yakından takip edilecek.

Kuzey Kore'yi yakından takip eden 38 North isimli internet sitesinde yer alan habere göre ise en son uydu fotoğrafları binlerce askerin Kim Jong-Un'un önünden askeri törenle geçmek için hazırlık yaptığını gösteriyor.

Askeri geçit töreninde ayrıca tanklar, zırhlı araçlar da yer alacak ancak tüm gözler Kim Jong'un Washington'a mesaj niteliğinde sergileyeceği ABD topraklarına ulaşabilen uzun menzilli füzelerde olacak.

Ancak, Kuzey Kore'ye yakın kaynaklar Kim Jong'un asıl hedefinin dünyaya, ABD'nin uyguladığı tüm yaptırımlara rağmen balistik füze geliştirme kapasitelerinin sekteye uğramadığını göstermek ve nükleer silahsızlanma anlaşması için açık kapı bırakmak olduğunu belirtiyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei MateBook X'i İnceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 8 Ekim 2020 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Honor cep telefonu fırsatı
EBA öğrenci giriş nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci giriş ve şifre alma işlemleri
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon merakla bekleniyor
1 Ekim 2020 A101 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı TV, cep telefonu yer alıyor
Günün En çok Okunanları
PC'nizden Gelebilecek 5 Acayip Ses: Bu Sesler, Size Ne Anlatıyor?
Lamborghini'nin Yeni "Tavansız Hız Canavarı" Ortaya Çıktı
212 Photography Istanbul, OPPO Desteğiyle Açıldı
İddiaya Göre Qualcomm Kendi Snapdragon 875 Telefonunu Yapıyor
İddiaya Göre iPhone 12, Hatta iPhone 13 Bile Çentikten Vazgeçmeyecek

 

 