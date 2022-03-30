Microsoft Kullanıcıları Dinledi, Windows 11 Yanlışından Döndü!

Windows 11'in getirdiği en tartışmalı değişikliklerden birinin, işletim sisteminin tarayıcılarla nasıl çalıştığı olduğunu söyleyebiliriz. Windows 11'de varsayılan tarayıcıyı değiştirmek zahmetli ve can sıkıcı bir işlem olabiliyor. Microsoft, bazen sizin izniniz olmadan yapılandırmaları sıfırlayarak değişiklikleri tekrar yapmanızı zorunlu hale bile getirebiliyor.
Geliştiricilerden ve müşterilerden gelen sayısız şikayetin ardından şirket, nihayet Windows 11'deki en can sıkıcı ayarlardan birini düzeltiyor ve varsayılan tarayıcıyı tek bir tıklamayla değiştirme özelliğini geri getiriyor.
Geçtiğimiz gün Microsoft, Windows 11'in kararlı sürümü için isteğe bağlı bir toplu güncelleme yayınladı. Güncelleme, pek çok hatayı düzeltmenin yanı sıra, Dev kanalındaki Ayarlar uygulamasına yönelik iyileştirmeleri de destekliyor.
Windows 11 artık varsayılan uygulama ayarları bölümüne giderek, favori tarayıcınızı seçmenize ve onu varsayılan tarayıcı yapmanıza izin veriyor. Artık işletim sistemi, yalnızca bağlantıları Google Chrome'da açmaya zorlamak için çok sayıda dosya ilişkilendirmesini manuel olarak değiştirmenizi gerektirmiyor.
22000.593 sürümünü yükledikten sonra Windows 11'de varsayılan tarayıcıyı değiştirmek için şu adımları izleyebilirsiniz:
- Tercih ettiğiniz tarayıcıyı yükleyin.
- Ayarlar uygulamasını açın (Win + I) ve Uygulamalar > Varsayılan Uygulamalar'a gidin.
- Uygulamalar listesinde tarayıcınızı bulun ve açın.
- Varsayılanı ayarla düğmesini tıklayın.
Tabii ki Microsoft, Windows 11 üzerinde Edge'i diğer şekillerde teşvik etmeye devam edecektir. Güncellenen Ayarlar uygulamasını kullanarak Windows 11'de varsayılan tarayıcıyı değiştirmek belirli formatları etkilemiyor. Örneğin Edge tarayıcısı, PDF, SHTML, SVG, FTP ve web ile ilgili diğer dosyaları açmak için varsayılan uygulama olarak kalmaya devam ediyor. Ayrıca, Microsoft Edge dışındaki bir tarayıcıda Windows Widget'larında bağlantıları açmak için üçüncü taraf ince ayarlayıcılara ihtiyacınız var.
Yine de Microsoft'un müşterilerinden gelen geri bildirimleri dinlediğini ve Windows 11'i daha kullanıcı dostu hale getirdiğini görmenin güzel olduğunu söyleyebiliriz. Bunun, herkesin memnuniyetle karşıladığı doğru yönde atılmış bir adım olduğu kesin.
Windows 11 için en son geliştirmeleri ve hata düzeltmelerini yüklemek için Ayarlar > Windows Update'e giderek KB5011563'ü indirebilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın