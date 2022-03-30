Microsoft Kullanıcıları Dinledi, Windows 11 Yanlışından Döndü!

Microsoft bir kez daha kullanıcılardan gelen şikayetlere kulak verdi, Windows 11'de yaptığı yanlıştan döndü...

  • Levent Öztürk
Windows 11: Varsayılan tarayıcı seçimi kolaylaştı!

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