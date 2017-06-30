Microsoft, Laptop Hırsızlarına Dur Diyor
Microsoft'un aldığı yeni patent, laptop hırsızlarının cihazları çalmadan önce iki kez düşünmesini sağlayacak!
Ortaya çıkan yeni patent başvurusuna bakılırsa Microsoft dizüstü bilgisayarları hırsızlığa karşı korumak için uzaktan kilitleme ve formatlama özelliklerinin patentini alıyor.
Buna benzer bir güvenlik teknolojisi bir çok yeni akıllı telefonda zaten bulunuyor, ancak MS Power User tarafından yakalanan patente bakılırsa Microsoft bu özelliği tekrar elden geçiriyor ve dizüstü bilgisayarların, daha belirgin olmak gerekirse 'sürekli bağlı' olan Qualcomm Snapdragon çipleri ile donatılmış notebook'ları korumayı planlıyor.
Bu dizüstü bilgisayarlar Snapdragon'un SoC (sistem üzerinde çip) teknolojisini kullandığı için LTE mobil veri ile entegre haldeler, 'sürekli bağlı' ismi de buradan geliyor, ve cihaz ne durumda olursa olsun cihaz uzaktan gelen bir sinyalle etkisiz hale getirilebiliyor (en azından teorik olarak).
Patente bakılırsa, uzaktan yollanan kapatma sinyali, cihazın SIM kartı çıkarılsa da, ya da hücresel şebekesi kesilmiş olsa da işe yarıyor. Bu da doğal olarak hırsızın sadece bağlantıyı keserek cihazın kilitlenmesini önlemesini engeller.
Sürekli güvende mi, sürekli takipte mi?
Bu teknoloji Microsoft'un Snapdragon işlemcili sürekli bağlı dizüstü bilgisayarlarını güvenlik alanında büyük bir adım atmasını sağlayacak gibi görünüyor. Entegre LTE mobil geniş bant sayesinde dışarıda yabancı ve güvensiz Wi-Fi ağlarına bağlanmak zorunda da kalmayacağız.
Ancak bu güvenlik önlemi, sürekli takip edilebilen bir cihaz anlamına da geliyor. Hırsızın durduramadığı güvenlik sistemini maalesef kullanıcının da durduramaması gerekli. Ayrıca eğer sistemde bir açık keşfedilirse, bir hacker dizüstü bilgisayarı uzaktan kullanılmaz hale getirebilir.
Bunun sadece bir patent olduğunu da unutmamak gerek. Yani bahsettiğimiz teknik sorunlar, bu teknolojinin gün yüzünü görmesine engel olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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