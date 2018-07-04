Microsoft Store, Yeni Kararla Hızlanıyor!
Microsoft, Uygulama mağazası Microsoft Store'u bir adım daha ileri taşıyacak önemli bir karara imzasını attı!
Microsoft en son yaptığı açıklamada Microsoft Store'a gelen yenilikleri anlattı ve bunun dahilinde artık uygulama açıklamalarının çok daha hızlı güncellenmesinin mümkün olacağını duyurdu. Microsoft'a göre bir dağıtımcı uygulamasının açıklamasını değiştirmek, yeni ekran görüntüleri veya videolar eklemek, fiyatı güncellemek veya kısa süreli bir indirim başlatmak isterse, bunu genellikle bir saatten kısa sürede gerçekleştirebilecek.
Uygulamaların mağaza sayfalarını güncellemenin hızlanması dağıtımcılar için çok kullanışlı olacaktır, ancak uygulama paketleri sunmak hala çok yavaş bir işlem sürecinden oluşuyor. Microsoft konuyla ilgili şunları söyledi: "Microsoft Store'a gönderdiğiniz güncellenmiş uygulama paketlerinin, bu iyileştirilmiş işlem sürelerinden etkilenmediğini unutmayın. Bu nedenle, güncellenmiş paketlerin Microsoft Store'da yayınlanmış gönderimlerinden önce üç iş günü geçmesi gerekebilir. (Hiçbir paket güncellenmezse, değişiklikler sertifikasyon süreci tamamlandıktan sonra bir saat içinde yayınlanmalıdır.) Yayınlanacak bir gönderim için üç iş gününden daha uzun bir gecikme yaşanırsa, destekle iletişime geçmenizi öneririz."
Uygulama paketlerinin doğrulanması daha uzun sürse de, Microsoft dağıtımcılar için kullanışlı bir zamanlayıcı aracı sunuyor. Bu araç sayesinde uygulamanızı dünyanın belirli bölgelerinde, istediğiniz saatte yayınlanması için ayarlayabilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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