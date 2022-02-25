Microsoft, Windows'un Sıfırlama Sorununu Kabul Etti!

Microsoft, sürüm sağlığı durumu bültenini bugün erken saatlerde güncelledi ve kullanıcıları Windows 11 sürüm 21H2; Windows 10 sürüm 21H2; Windows 10 sürüm 21H1 ve Windows 10 sürüm 20H2'yi içeren çeşitli Windows platformlarında ver olan bir sorun hakkında bilgilendirdi.
Bu sorundan geçtiğimiz gün bahsetmiştik: Windows'un sıfırlanmasıyla ilgili gözüküyor ve gerçekleştiği durumda, bazı dosya ve klasörler sözde başarılı bir sıfırlama işleminden sonra bile depolama biriminde var olmaya devam ederek silinmiyor.
Şirketin belirttiği üzere: "OneDrive veya OneDrive for Business gibi yeniden çözümleme verilerine sahip klasörlere sahip uygulamalarla bir Windows cihazını sıfırlamaya çalışırken, 'Her şeyi kaldır' seçeneği seçildiğinde OneDrive'dan yerel olarak indirilen veya eşitlenen dosyalar silinmeyebilir. Windows'ta manuel olarak sıfırlama veya uzaktan sıfırlama başlatılırken bu sorunla karşılaşılabilir."
Microsoft, sorunun "yalnızca bulut dosyalarını" etkilemiyor gibi göründüğünü ve bu nedenle yerel olarak indirilen veya açılan dosyaların da PC'nizi sıfırla seçeneğini belirlerken silinemeyebileceğini söylüyor.
Microsoft bu sorun için şimdilik birkaç geçici çözüm sunuyor: "Bu sorun, Windows cihazınızı sıfırlamadan önce oturumu kapatarak veya OneDrive bağlantısını kaldırarak önlenebilir. Talimatlar için OneDrive'ı kapatın, devre dışı bırakın veya kaldırın bölümündeki 'OneDrive Bağlantısını Kaldır' bölümüne bakın.
Bu sorun, önceden sıfırlanmış cihazlarda KB5012334—Ayarlar uygulamasındaki Storage sense kullanarak Windows.old klasörünü silmek bölümündeki adımlar izlenerek giderilebilir."
Resmi sayfada daha fazla detay bulmak mümkün...
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