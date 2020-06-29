Microsoft'tan Yeni Dosya Kurtarma Aracı: Windows File Recovery

Microsoft, yanlışlıkla sildiğiniz dosyaları kurtarmanıza yardımcı olan yeni bir komut satırı uygulaması yayınladı. Yeni Windows File Recovery uygulaması, sabit disk, flaş sürücü ve bellek kartı üzerinden dosya kurtarabiliyor.
Silinen fotoğraf, belge, video ve diğer dosya türlerini kurtarmaya yönelik seçenekler sunuyor. NTFS, FAT, exFAT ve ReFS dosya sistemlerini destekleyen araç, komut satırı üzerinden çalıştığından herkese göre olmayabilir.
Program içerisinde şu üç mod bulunuyor: Default, Segment ve Signature. Microsoft, NTFS dosya sisteminde kısa süre önce silinen dosyalar için Default modunu kullanmanızı öneriyor. Dosya daha uzun bir süre önce silindiyse veya biçimlendirilmiş bir diskten veri kurtarmaya çalışıyorsanız, önce Segment modunu, ardından Signature modunu denemeniz öneriliyor.
Aracın komut satırı sözdizimi ve seçeneklerine buradan ulaşılabiliyor.
Windows 10 yapı 19041 ve sonrasında çalışan Windows File Recovery'yi Microsoft Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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