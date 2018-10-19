Microsoft'a "Askeri Proje" Protestosu!
Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri olan Microsoft, yakın zamanda yürüttüğü politikalar nedeniyle çalışanların hışmına uğradı.
Dünyanın zirvesindeki teknoloji şirketlerinden Google, geçtiğimiz hafta itibariyle 10 milyar dolarlık "Askeri Sanal Gerçeklik" anlaşmasından vazgeçti. Şirket, bahsi geçen projeden "Mahremiyeti ihlal ettiği" gerekçesiyle vazgeçmişti. İnternet devi, Washington merkezli Ortak Savunma Altyapısı'nın (JEDI) yarardan çok zarara neden olacağına hükmetti.
Microsoft ise bambaşka bir boyutta... Teknoloji dünyasında boy gösteren (hatta Microsoft'ta çalışan pek çok kişi) çalışanlar, Amerikalı şirketin askeri projelere destek verme politikasını eleştirdi. Çalışanlar "İnşa ettiğimiz teknolojilerin insanlara zarar vermeyeceğini ve masumların canını sıkmayacağına inanmıştık" ifadelerini kullanıyor. Çalışanlar, buna ek olarak "kısa vadeli kar" amacıyla "Yapay Zeka" prensiplerine ihanet edildiğini savunuyorlar. Uzmanlara göre "Yapay zeka verileri şeffaf, güvenilir ve toplumun her kesimini kucaklayıcı olmak zorunda. Amerika Birleşik Devletlerinin 'JEDI' projesi bu normlara uymuyor."
Savunma Bakanlığı Yöneticisi John H. Gibson II'nin açıklamaları bu iddiaları körükledi. Gibson, "Trump İdaresi tarafından yönetilen 'ekstra ölümcül' bir askeri güç oluşturma tutkusu 10 milyar dolardan fazlaya mal oldu. Google, bundan rahatsız oldu. Microsoft'un eylemleri ise kafalarda soru işareti yarattı. Bazı şirket çalışanları duruma tepki gösterdi." ifadelerini kullandı.
JEDI Projesi, askeri projelerle bulut mimarisini birlikte kullanan bir yapı. Basit veri transferlerinden, uydu bazlı GPS dosyalarına kadar pek çok öge dev şirketlerce işleniyor. Böylece Amerika Birleşik Devletleri, nihai savaş makinesini geliştirebilecek fırsata kavuşuyor.
Silikon Vadisi ve Federal Hükumet arasındaki anlaşmalar dünyada yankı uyandırıyor. Google, etik kaygılarla teklifleri kabul etmiyor, Microsoft ve Oracle gibi firmalar ise tepkiler nedeniyle küçük çaplı anlaşmaları kabul ediyor. Ne var ki Amazon, tekliflere son derece sıcak bakıyor. Amazon ve CIA, 600 milyon dolar değerinde bir işbirliği yürütüyor. Anlaşma kapsamında JEDI'ya tam destek veriliyor.
Barış Terun
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