Microsoft'a "Askeri Proje" Protestosu!

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri olan Microsoft, yakın zamanda yürüttüğü politikalar nedeniyle çalışanların hışmına uğradı.

Microsoft'a "Askeri Proje" protestosu!

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