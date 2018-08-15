Microsoft'un Your Phone Uygulaması Yayınlandı!

Microsoft'un Android'li cihazınızı PC'nizle bağlayan uygulaması, erken yayınlanarak sürpriz yaptı!

Microsoft'un Your Phone Uygulaması Yayınlandı!

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