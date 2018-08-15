Microsoft'un Your Phone Uygulaması Yayınlandı!
Microsoft'un Android'li cihazınızı PC'nizle bağlayan uygulaması, erken yayınlanarak sürpriz yaptı!
Microsoft'un PC'nizle Android'li telefonunuzu birbirine bağlayan ve kolay fotoğraf aktarımına izin veren uygulaması Your Phone, herkes için yayınlandı.
Kısa bir süre için Windows Insider'ların test ettiği uygulama, Microsoft Apps'ın bir parçası olarak Google Play Store'dan indirilebiliyor. Aracın PC sürümünü Microsoft Store'dan indirmeniz gerekiyor. Cihazlarınızı birbirine bağlamak için Microsoft hesabınıza oturum açmanız isteniyor.
İlk olarak Microsoft Build 2018'de dikkat çeken uygulamanın bu sene çıkacak olan Redstone 5 ile beraber gelmesi bekleniyordu. Uygulama beklenenden erken gelse de, Microsoft'un sahnede gösterdiği işlevlerin çoğunu içermiyor. Build'de uygulamanın SMS'leri PC ekranında okumaya izin verdiğini, Android uyarılarını masaüstüne aktardığını görmüştük. Bunların hiçbiri şu an sunulmuyor.
Bu işlevlerin zaman içinde, gelecekteki Windows 10 güncellemeleriyle birlikte sunulmasını umuyoruz. Böylece Windows, rakibi macOS'taki pratik dosya aktarım işlevlerine yaklaşmış olacak.
Zeynel A. Öztürk
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