MMD, Yeni Philips 279C9 Monitörünü Piyasaya Çıkartıyor

Lider ekran uzmanı ve Philips monitörlerinin marka lisans ortağı MMD, 27 inçlik (68.47 cm), en yüksek üretkenlik, daha mükemmel ve yepyeni bir kullanıcı deneyimi için en iddialı gereklilikleri bile yerine getiren yeni monitörü Philips 279C9 LCD ekranı piyasaya çıkartıyor. 279C9 modelinin sıra dışı tasarımı "2020 iF Tasarım Ödülü"nü ve "2020 Red Dot Tasarım Ödülü"nü aldı.
Zarif çizgileri, USB-C portu, yüksek görüntü kalitesi ve ergonomik özellikleri, Philips 279C9 monitörünü tarz anlamında yüksek talepleri olan ev kullanıcıları için kusursuz bir çözüm kılıyor. 4K çözünürlüğü sayesinde bu ekran, en yüksek detaylara ve doğruluğa ihtiyacı olan profesyoneller için de ideal.
Tasarım önemlidir
Philips 279C9 monitöründe, görüntüyü çevreleyen çerçeveyi ortadan kaldırarak geniş bir görüntü sağlayan ve eş zamanlı olarak akıcı çoklu monitör kurulumlarını mümkün kılan Zero Bezel (Sıfır Çerçeve) tasarımı var. Üstelik siyah dokulu yüzeyi de bu monitörün modern ve göz alıcı iç mekanlar için mükemmel bir iş çözümü olmasını sağlıyor.
Üstelik muhteşem tasarım, sadece ön tarafla sınırlı değil: İnanılmaz kablo yönetimi sayesinde bu model, derli toplu bir çalışma alanı için en büyük zorluklardan birini – kablo yayıntısını – ortadan kaldırıyor.
En iyi üretkenlik için bütün portlar ve özellikler
Günümüzde herkes birbirine bağlı çok sayıda cihazla çalışmaya hazır. Bu da, portların, gözden kaçırılamayacak kilit bir özellik olduğu anlamına geliyor. Philips 279C9 modelinde USB C tipi bir konektör bulunuyor, böylece kullanıcılar verileri süper hızlı iletebiliyorlar ve aynı zamanda da diz üstü bilgisayarlarını şarj edebiliyorlar (65W'a kadar). Ayrıca bu monitörde bir DisplayPort, iki HDMI ve dört USB 3.2 port da bulunuyor.
Bu model için seçilen IPS paneli, 178/178 derecelik ekstra geniş görüntüleme açıları sağlıyor, böylece neredeyse her açıdan net ve parlak bir görüntü mümkün oluyor. Ayrıca IPS ekranları canlı renklere sahip, fark edilir derecede keskin görüntüleri garantilediğinden, bu ekranlar yalnızca fotoğraflar, filmler ve web tarama için değil, aynı zamanda da her zaman renk doğruluğu gerektiren profesyonel uygulamalar için de ideal. Ek olarak, UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlüğü, 1.07 milyar rengi ve VESA sertifikalı DisplayHDR 400 desteği ile, bu monitör capcanlı fotoğraflar için her ayrıntıyı yeniden üretiyor. Muhteşem ve dopdolu bir renk paleti sayesinde, görüntü zenginleşecek ve her görüntü daha sürükleyici, daha derin ve nüanslı siyahlara sahip, 400 nit'e varan zirve parlaklıkta olacak.
Bütün bunların yanı sıra, Philips 279C9, tutukluk ya da yırtılma olmadan, zahmetsiz, akıcı bir oyun deneyimi için AMD FreeSync teknolojisini sunarken, bir yandan da görüntü iyileştirme için SmartImage oyun modunu da destekler.
Kullanıcıların sağlığını önemser
Çalışırken her zaman dikkate almamız gereken üç temel konu vardır: doğru duruşu korumak, gözlerdeki yorgunluğu azaltmak ve biraz dinlenmek. Philips 279C9, tabanından başlayarak çalışma saatlerini mümkün olduğunca rahat hale getiriyor: SmartErgoBase taban, kullanıcıya maksimum esneklik sağlayan eşsiz bir eğme, sağa sola dönme, pivot ve yüksekliği ayarlanabilir bir sistem sağlayarak ergonomik ekran konforu sunuyor. Böylece ekran, ihtiyaç duyulan şekilde kolayca konumlandırılabiliyor.
Uzun bir iş gününün fiziksel zorluklarını rahatlatmak için, ekranda ayrıca gözleri yormayan üretkenlik için LowBlue Modu ve gözleri daha az yoran Flicker-Free teknolojisi de bulunuyor.
Philips 279C9 monitörü, 624 USD üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyatından Ağustos sonunda piyasada bulunabilir.
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