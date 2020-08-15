MMD, Yeni Philips 279C9 Monitörünü Piyasaya Çıkartıyor

MMD, 27 inçlik (68.47 cm), en yüksek üretkenlik, daha mükemmel ve yepyeni bir kullanıcı deneyimi için en iddialı gereklilikleri bile yerine getiren yeni monitörü Philips 279C9 LCD ekranı piyasaya çıkartıyor. İşte Philips 279C9 özellikleri ve fiyatı!