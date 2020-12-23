Mobil Aksesuarda Yeni Yılın Trendleri

Yeni akıllı telefon modeli sayısıyla birlikte her geçen gün büyüyen 'mobil aksesuar pazarı', Türkiye'de 20 milyon adet ve 5 milyar TL'lik rakama ulaştı. Türkiye'yi de etkisi altına alan Covid-19 salgını sonrasında başlayan sokağa çıkma kısıtlamaları evde geçirilen vakti artırınca; evde kalanların mobil cihazlarına yönelmesi ve oyun/video gibi aktivitelerin artması kullanıcıları gaming kablolara, kablosuz şarjlara, Type-C bağlantı, hızlı şarj adaptörleri ve powerbank'lara yöneltti.
Bu büyümenin 2021 yılında da katlanarak devam edeceğini söyleyen dünyanın en önemli mobil aksesuar üreticilerinden Mcdodo'nun Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, "Daralan sektöre rağmen, aksesuar satışlarında trend yukarı yönlü. Salgına ve ekonomilerdeki durgunluğa rağmen aksesuar pazarı, 2020 yılında önceki yıla göre yüzde 40 büyüdü. iPhone 12 ile birlikte Apple'ın kutulardan şarj adaptörü ve kulaklığı çıkarması, mobil aksesuar pazarını yüzde 50 büyütecektir diye öngörüyoruz" dedi.
Mcdodo olarak en büyük hedeflerinin; Türkiye'deki mobil aksesuar tüketicisine, bu kadar seçenek arasında gerçekten kaliteli ürünleri, ulaşılabilir fiyatlarla sunmak olduğunu söyleyen Uçurum, mobil aksesuar pazarının öne çıkacak trendlerini anlattı:
Telefon başına 5 aksesuar satılıyor:
Türkiye'de kullanıcılar, telefon başına 5 aksesuar alıyor. Bu aksesuarlar kablo, adaptör, kılıf, kırılmaz cam ve kulaklık oluyor. Çeşit olarak artmasa da seçenekler çoğaldıkça tercih edilen ürün sayısı artıyor.
Hızlı şarj çok hızlı büyüyor:
Cep telefonlarının özellikleri artarken bataryaları bu hıza yetişemiyor. Bu durumda hızlı şarj aletleri kurtarıcı oluyor. Yarım saatte yüzde 50 dolum yapabilen 'GaN' teknolojili adaptörler, yeni yılın gözdesi olacak.
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Oyuncular kablo istiyor:
Mobil oyuna olan ilgi arttıkça tüketicilerin ihtiyacı da değişiyor. Yüksek kaliteyle üretilen ışıklı şarj ve data kabloları akıllı cihazları aşırı yüklemeden koruyor. Yüzde 40 daha hızlı şarj için 2.4A'yı destekleyen kabloların dayanıklılığı için örgülü yumuşak naylon materyaller kullanılıyor. Şarj olduğunda otomatik bağlantı kesme gibi güvenli şarj özelliği bulunan ürünler, mobil oyun meraklıları için büyük avantaj sağlıyor. Yüksek teknolojiyle üretilen kablolar, bu 2021'in en çok satan ürünlerinden olacak.
Yeni yılın favorisi de renkli desenler:
Kullanıcılar telefonları için artık daha renkli desenlere sahip kılıflar kullanıyor. Çünkü artık akıllı telefon ve bilgisayarları hayatlarının büyük bir parçası ve burada kullandıkları aksesuarlar da yaşam tarzlarının ve stillerinin bir yansıması! Tabii ki bu kılıflarla birlikte ekranlarını da kırılmaz cam korumalarla kaplıyorlar.
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