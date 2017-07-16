Mobil Facebook'ta GIF Yapma Özelliği Deneniyor!
Mobil Facebook'ta bazı kullanıcılar için GIF yapma özelliği ortaya çıktı!
Facebook'un arkadaşlarınızın Haber Kaynağı'nı doldurmanıza yardım etme konusunda yöntemlerinin tükendiğini düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz.
Görünüşe bakılırsa sosyal medya devi mobil uygulaması için kendi GIF'lerinizi yapmanıza yarayan yeni bir özellik test ediyor. Bilginin kaynağı The Next Web.
Uygulamanın kamerasının üst kısmında bulunan GIF yapıcı, görünüşe bakılırsa, kısa ve tekrar eden videolar yapmanıza yarıyor. Bunlara efektler ve yazılar da eklenebiliyor.
GIF yapma özelliği şu an için her kullanıcıya açık görünmüyor, bu da bu özelliğe erişebilenlerin küçük bir test grubu olduğunu veya güncellemenin yavaş dağıtıldığını gösteriyor.
Buna ek olarak, Facebook'un bu yeni numarasının ilk olarak iOS cihazlara çıkacağından ve Android'e sonradan geleceğinden şüpheleniliyor. Facebook konu hakkında daha fazla bilgi verdiğinde sizinle paylaşacağız.
Yeni GIF yapma özelliği henüz doğrulanmış olmasa da, kısa ve tekrar eden videoları Facebook'da gönderebileceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Vine kapandığından beri açılan boşluğu belki Facebook'un bu özelliği kapatabilir...
H. Hüseyin Öztürk
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