Modern Canlıların Atası, Bu Solucan Olabilir

Ön ve arka kavramları, canlılar için kolaylık sağladığı kesin. En basitinden bu kavramlar sayesinde net bir ileri ve geri tanımlamasıyla yön algımız oluşuyor. Ancak erken yaşam formlarının pek çoğu bu temel düzenden yoksundu ve araştırmacılar, bu sisteme sahip olan en eski canlının fosilleşmiş kalıntılarını bulmuş olabileceklerini düşünüyorlar.
Çift yönlüler olarak bilinen, ön ve arka kısımları bulunan organizmaların Ediyakaran döneminde, bundan 635 milyon ile 541 milyon yıl öncesinde, ortaya çıktıkları düşünülüyor. O noktaya kadar Dünya temel olarak önü ve arkası belli olmayan ve günümüzde yaşayan hayvanlar ile bağı bulunmayan canlılara ev sahipliği yapmaktaydı.
Ancak, Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yazan araştırmacı ekibi, Ikaria wariootia adı verilen 555 milyon yıllık mazisi olduğu düşünülen bir solucan fosilinin bulunduğunu bildiriyor ve bu solucan, bilinen ilk çift yönlü olarak tüm modern hayvanların atası olma ihtimalini barındırıyor.
Nilpena, Güney Avusturalya'daki Ediyakaran kalıntılarında bulunan fosilleşmiş oyukların erken bir çift yönlü tarafından oluşturulduğundan uzun süredir şüpheleniliyordu ancak bilim insanları, şu ana kadar bu oyukları açan canlının kalıntılarını bulmayı başaramamıştı. Ancak ekip, bu oyukların bazılarının yakınındaki oval izleri fark ettikten sonra üç boyutlu lazer tarama tekniklerini kullanarak, belirgin bir başa ve kuyruğa sahip olan bazı küçük örneklerin şeklini ortaya çıkarmayı başardı.
1.9 ila 6.7 milimetre boyutları arasında olan Ikaria, peristalsis (sağınım) adı verilen bir hareket şekli ile oyukları açmasını sağlayan yivli bir kas yapısına sahip gözüküyor. Bu hareket şekli, modern solucanlarda da olduğu gibi kasların kasılıp gevşetilmesi ile gerçekleştiriliyor ve bu hareket ile de beslenilecek organik maddelere doğru ilerlemek mümkün oluyor.
Bu oyuklardaki kalıntıların yer değiştirme şekli ise bu hareket kısmında beslenildiğini ve bir uçta ağız, diğer uçta anüs bulurken bir çeşit sindirim sisteminin arada bulunduğunun kanıtlarını gösteriyor. O dönem bulunan ilkel yaşam formlarının pek çoğunun aksine Ikaria muhtemelen yiyeceğin varlığını algılamasını ve hareketini oraya yöneltmesini sağlayan bir algı sistemine de sahipti.
Araştırma yazarı Profesör Mary Droser, yaptığı açıklamada bu çift yönlünün, "bu kompleksliğe sahip en eski fosil" olduğunu ve araştırmacıların bu tür bir canlının varlığını hep tahmin etmiş olmalarına rağmen, gerçekten bu canlıyı bulmanın, Dünya üzerinde yaşamın nasıl geliştiğini anlama konusunda bazı büyük boşlukları doldurduğunu söyledi.
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