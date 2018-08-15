Motorola P30'ın "Basın Görselleri" Sızdı
Bu resimler gerçek ise, birçok yönden iPhone X'i andıran Motorola P30'u net biçimde görüyoruz demektir!
Bu sene Moto'dan gelecek yeni telefonların henüz tükenmediğine dair dedikodular, doğru olsa gerek. Yeni sızan kareler, bizlere geniş çentikli Motorola P30'u gösteriyor.
AndroidPure'un elde ettiği görüntüler, iddiaya göre "resmi basın görselleri". Tasarımı ve çentiğiyle iPhone'u andıran cihaz, alt kısmındaki ekran çerçevesi, bir başka deyişle "çene" nedeniyle iPhone'un birebir kopyası değil. Arka yüzde ise yine iPhone'u andıran, dikey sıralanmış çift kamera modülünü görüyoruz.
Sızıntı gerçekse, Motorola P30'un iPhone'da olmayan bir özelliği var. Bu özellik, arka yüzde yer alan parmak izi tarayıcısı. Sızıntıya göre P30, 6,2 inç'lik 19:9 ekranla, sekiz çekirdekli işlemciyle, 6GB RAM, 16MP + 5MP arka kameralarla, 12MP ön kamerayla, 3.000mAh pil ve 64GB veya 128GB depolama seçeneğiyle geliyor.
Kaynağın daha önceki bir iddiasına göre P30 tek başına değil, P30 Note ve P30 Play ile beraber gelebilir. Yine de sızıntıya bir miktar şüpheyle bakmakta fayda var çünkü AndroidPure'un bu görüntüleri nereden aldığı bilinmiyor. Gördüklerimiz gerçek ise, bu yeniliklerle Lenovo'nun IFA 2018'deki basın konferansında tanışabiliriz.
Zeynel A. Öztürk
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