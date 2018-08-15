Motorola P30'ın "Basın Görselleri" Sızdı

Bu resimler gerçek ise, birçok yönden iPhone X'i andıran Motorola P30'u net biçimde görüyoruz demektir!

Motorola P30'ın "Basın Görselleri" Sızdı

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