Motorola, Yeni Edge ve Edge+ ile Geri Döndü

Motorola, yeni amiral gemileri Edge ve Edge+ ile geri döndü. Firma, son amiral gemisi olan Moto Z2 Force'u Temmuz 2017'de tanıtmıştı.
Şu an yalnızca Verizon (Amerikan sağlayıcı) tarafından satılan Edge+, 5G yeteneği ve büyük piliyle öne çıkıyor. Her iki cihaz da 6,7 inç 21:9 90Hz OLED ekranla geliyor. 108MP ana sensörle gelen Edge+, quad pixel binning yeteneğine sahip. Cihazda 3x zum lensi ve 16MP ultra geniş sensör de bulunuyor.
Standart Edge modelinin ana kamerası ise 64MP çözünürlüğüne sahip. 8MP 2x zum lensiyle gelen cihazda 16MP ultra geniş sensör de bulunuyor. İki telefon da 4K 60 fps video yakalama özelliğine sahip değil, ancak Edge+ 6K 30fps kayıt yapabiliyor.
Motorola Edge+ 256GB UFS 3.0 depolama, 12GB RAM, 18W kablolu, 15W kablosuz şarj destekli bir 5.000mAh pil ile geliyor. Edge'de ise 128GB depolama alanı, 4GB RAM ve yalnızca 18W kablolu şarj destekleyen 4.500mAh'lik bir pil bulunuyor. Telefonların ikisinde de 3,5mm kulaklık girişi bulunuyor.
Motorola Edge+, 14 Mayıs'tan itibaren 999,99 dolar fiyatla Verizon tarafından satılmaya başlanacak. Edge ise bu senenin ilerleyen aylarında piyasaya sürülecek.
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