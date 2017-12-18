Mozilla, Mr. Robot Eklentisi İçin Özür Diledi
Mozilla, Firefox kullanıcılarına sormadan yüklediği eklentiği için geri adım atmak zorunda kaldı!
Firefox web tarayıcınızda kendiliğinden beliren "Looking Glass" eklentisi kafanızı karıştırdıysa rahat olun. Bu eklenti bir zararlı değil, aksine Mozilla'nın yürüttüğü bir tanıtım kampanyasının bir parçası.
Mr. Robot kampanyasının bir parçası olan eklenti varsayılan olarak kapalı konumda bulunsa da birçok kullanıcıyı endişelendirdi. Eklentinin açıklamasında yazan "BENİM GERÇEKLİĞİM SENİNKİNDEN BİRAZ FARKLI" sözcükleri, endişeleri had safhaya ulaştırmaya yetti.
Aslında eklenti, Mozilla'nın Mr. Robot'un mucidiyle ortak geliştirdiği "Alternate Reality Game"e katılmayı kabul etmediğiniz sürece hiçbir şey yapmıyor. Yine de kendi kendine beliren bir eklentinin kullanıcıları korkutması oldukça doğal.
Mozilla, davetsiz eklentiye gelen eleştirilerin ardından onu normal eklentilerin bulunduğu mağazaya taşıdı ve bir daha böyle bir sürpriz yapmayacağının sözünü verdi. Eklenti Firefox'unuzda yüklüyse, onu kaldırmak için adres çubuğuna about:addons yazıp Looking Glass'ı kaldırmanız gerekiyor.
Benzer bir durum daha önce U2'nin albümünü ücretsiz kullanıcılarının iTunes hesabına ekleyen Apple'ın başına gelmişti. Apple'ın herkesin U2'yi sevdiğini düşünmesi, öfke püsküren bir kullanıcı kitlesi oluşturmaya yetmişti.
Bu arada Mozilla, eklentinin hiçbir veri toplamadığının da altını çiziyor.
Zeynel A. Öztürk
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