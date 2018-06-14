Musk, Chicago'ya Hızlı Ulaşım Getirecek
Elon Musk'ın yer altı ulaşım şirketi Boring Company, Chicago'ya hızlı ulaşım sistemi Loop'u inşa etme hakkını kazandı!
Elon Musk'ın yer altı ulaşım şirketi Boring Company, Chicago ile O'Hare Uluslararası Havalimanı arasında yüksek hızlı tren hattı inşa etme ihalesini kazandı. Projede en az dört rakibini yenen şirket, burada kuracağı sistemi yalnızca "Loop" olarak adlandırıyor.
Bu yeni teklif, Musk'ın çok konuşulan Hyperloop planlarının aksine, yolcuları yaklaşık 29 km'lik bir mesafe üzerinde 12 dakikada taşıyacak. Toprağın üzerindeki mevcut Blue Line trenleri, aynı rotayı 40-45 dakikada tamamlıyor. The Boring Company'ye göre araçlar, istasyondan her 30 saniyede bir kalkacaklar. The Chicago Express Loop, günde 20 saat, haftanın her günü çalışacak.
Projenin ne kadara mal olacağı, belediye başkanlığı veya Boring Company tarafından açıklanmasa da Chicago Tribune'ün iddiası, faturanın Boring Company'ye çıkacağı yönünde. Treni kullanlacak olanlar için yolculuk, 20 - 25 dolar arasında bir fiyata mal olacak. İlk tahminlere göre bu, Uber'in yaklaşık yarısı ediyor. Chicago'nun yüksek tren sistemi L, aynı yol için 5 dolar ücret talep ediyor.
Musk, daha önce Los Angeles'te kendi sistemini kullanan yolculukların sadece 1 dolar edeceğini söylemişti. Chicago için yapılan tahminlerin neden bu kadar yüksek olduğu bilmiyor. Projenin zaman planlaması da henüz açıklanmadı.
Zeynel A. Öztürk
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