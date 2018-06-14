Musk, Chicago'ya Hızlı Ulaşım Getirecek

Elon Musk'ın yer altı ulaşım şirketi Boring Company, Chicago'ya hızlı ulaşım sistemi Loop'u inşa etme hakkını kazandı!

Musk, Chicago'ya Hızlı Ulaşım Getirecek

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